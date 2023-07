Mercato: le message de Ter Stegen pour convaincre Dembélé de rester au Barça

Après la démonstration du FC Barcelone samedi face au Real Madrid en amical (3-0), le gardien de but catalan Marc-André ter Stegen s'est exprimé sur la situation d'Ousmane Dembélé, proche du PSG selon nos informations.

Il ne veut surtout pas le voir partir. Questionné sur toutes les rumeurs qui accompagnent l’avenir d’Ousmane Dembélé, Marc-André ter Stegen n’a pas cherché à botter en touche après la victoire du Barça face au Real Madrid (3-0), samedi soir, en amical.

"Notre jeu est adapté à ce dont il a besoin"

"Il est évident que je veux qu'il reste, a commenté le portier allemand dans des propos rapportés par la presse catalane. Je pense que notre jeu est adapté à ce dont il a besoin. J'espère qu'il restera." Xavi a ensuite tenu sensiblement le même discours : "J'ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l'ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd'hui: il est capital pour moi. Je lui donne beaucoup de confiance et il m'en donne."

>> Toute l'actu du mercato en direct

Tout en précisant : "Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c'est la décision du joueur. Je le vois heureux et c'est à lui de décider. Il nous a dit qu'il était heureux." A Barcelone depuis 2017 et sous contrat jusqu’en 2024, Dembélé est proche de rejoindre le PSG, comme révélé par RMC Sport.

Ousmane Dembélé très proche de signer au PSG : bonne pioche pour le club parisien ? – 28/07 24:25

L’ailier français de 26 ans dispose d’une clause libératoire à 50 millions d'euros activable jusqu'au 31 juillet, que Paris souhaite très vite activer pour écarter les concurrents. Le joueur est séduit par le projet parisien. Et il n’est visiblement pas perturbé par tout ce qui se trame en coulisses. En forme, c’est lui qui a ouvert le score lors de la démonstration du Barça contre le Real.