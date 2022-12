Mercato: le père d'Haaland ouvre la porte à un avenir en Ligue 1

Débarqué l'été dernier à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, Erling Haaland n'a pas tardé à trouver sa place dans l'univers de la Premier League. Son père, Alf-Inge Haaland a évoqué son avenir, et n'exclut pas que son fils marque l'histoire ailleurs qu'à City.

18 buts et 3 passes décisives en 13 matches de Premier League. Personne ne l'avait jamais fait, Erling Haaland a réussi cette prouesse en moins de quatre mois après son arrivée à Manchester City. Vous l'aurez donc compris, Erling Haaland a déjà mis tout le monde d'accord du côté de Manchester City, en étant en avance sur tous les records de buts, et de précocité. Car il n'est pas inutile de rappeler que cette machine à buts n'a que 22 ans.

Interrrogé par DAZN, le père du joueur, Alf-Inge Haaland, a cependant été flou sur l'avenir de son fils du côté de Manchester City. "Il est heureux à Manchester City", a t-il acquiescé, mais "j'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il peut gagner dans n'importe quel grand championnat. Il a passé deux ans et demi en Allemagne et pourrait faire quelque chose comme ça à l'avenir: rester trois ans en Premier League et ensuite aller en Italie, en Espagne ou en France."

Que les fans des Skyblues se rassurent, si départ il y avait, ce ne serait pas pour tout de suite, et une longue carrière en Angleterre n'est pas exclue. "Il peut aussi rester à Manchester City pendant 15 ans car il est heureux et nous parlons d'un grand club", a ajouté le père du géant Norvégien. Erling Haaland est sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City.

Déjà un record de buts en Ligue des champions

Après tout, il est normal que le clan Haaland soit ambitieux, et que celui-ci attise les convoitises. Son talent n'a d'égal que son efficacité et il est en train de battre tous les records possibles, dégageant une facilité et une sérénité assez déconcertantes.

A l'issue de son 20e match en Ligue des champions, Erling Haaland comptabilisait 25 buts, tout simplement un record. Le deuxième s'appelle Harry Kane et avait marqué à 15 reprises. A titre de comparaison, Kylian Mappé avait inscrit 12 buts après ses 20 premiers matches dans la compétition, Lionel Messi 8 et Cristiano 1. Aujourd'hui, le géant norvégien comptabilise 28 buts en 23 matches de Ligue des champions, ce qui fait de lui un joueur décisif toutes les heures de jeu.