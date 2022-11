Mercato: Gerson va quitter l'OM pour Flamengo

Info RMC Sport - En délicatesse à Marseille sous les ordres d’Igor Tudor, Gerson va rapidement retourner au Brésil. Selon les informations de RMC Sport, le milieu a déjà dit au revoir à ses coéquipiers de l'OM et va retrouver son ancienne équipe de Flamengo.

Cantonné au banc de touche à l’OM depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Gerson va rapidement quitter la Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, le Brésilien va quitter Marseille et devrait s'engager à Flamengo très prochainement. Le milieu offensif a dit au revoir à ses coéquipiers. L'OM et Flamengo discutent des derniers détails sur les conditions de sortie du joueur

Mécontent de son temps de jeu avec seulement 13 apparitions (et 541 minutes de jeu) toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans va donc retourner au Brésil lors du mercato hivernal.

Gerson chaud pour rejouer à Flamengo

Flamengo, qui vient notamment de gagner la Copa Libertadores, voulait rapatrier celui qui y a joué entre 2019 et 2021... et surtout le club brésilien a les moyens de faire revenir le joueur.

A l’été 2021, l’OM avait recruté Gerson en ayant négocié avec le Mengão un paiement échelonné et des pourcentages d’intéressement. Ce paramètre a facilité les négociations entre l’OM et la direction carioca. Gerson ne s’est pas opposé à un retour au Brésil. Son mal-être est grand depuis quelques semaines et un retour à Flamengo l’a rapidement intéressé.