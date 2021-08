Mercato: le père de Messi confirme sa signature mardi au PSG

Jorge Messi a réagi ce mardi aux rumeurs d’un accord avec le PSG. Le père et agent de Lionel Messi a confirmé sa signature imminente avec le club francilien.

Messi au PSG cela va vraiment se produire. Après plusieurs jours où les rumeurs et informations se sont multipliées et même contredites, l’attaquant argentin de 34 ans va bien s’engager en Ligue 1. Et cette fois, difficile de contredire la source tant elle est proche de "La Pulga".

Jorge Messi, père et agent de l’ancien joueur du Barça, a lui-même confirmé la nouvelle ce mardi lors de son arrivée à l’aéroport de Barcelone. Quand les journalistes sur place lui ont demandé si son génie de fils allait signer dans la journée au PSG, l’intéressé a simplement répondu "oui".

Jorge Messi rejette la faute sur le Barça

Attendu depuis dimanche dans la capitale hexagonale, Lionel Messi va finalement arriver en France ce mardi. L’Argentin attendait d’avoir trouvé un accord contractuel avant de quitter son domicile catalan. Quelques instants après les déclarations de son père, le sextuple lauréat du Ballon d’or a été aperçu avec ses proches en train de quitter sa maison pour se rendre à l’aéroport.

Jorge Messi a également répondu aux questions de la presse cherchant les responsables de ce départ vers la Ligue 1. "Trouvez dans le club", a lâché le père de la star de l’Albiceleste en renvoyant clairement la faute sur la direction du Barça.

Bloqué par le plafond salarial imposé par la Liga, le Barça n’a pas réussi à trouver d’accord contractuel avec le clan Messi. Si une manne supplémentaire, via la vente de 10% de la Liga à CVC, aurait en principe permis de garder l’attaquant en Catalogne, un ultime revirement des dirigeants de l’entité blaugrana aurait fait capoter la transaction.

Selon les dernières révélations de la presse espagnole, Florentino Perez, président du Real, aurait réussi à convaincre les responsables du Barça de refuser cette vente désirée par Javier Tebas afin de garder les Catalans impliqués dans son projet de Super League. Tant mieux pour le PSG et la Lgue 1 qui vont acceuillir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

