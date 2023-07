Mercato: le propriétaire de Tottenham hausse le ton dans le dossier Kane

Harry Kane fait l'objet d'une cour assidue de la part du Bayern Munich ces dernières semaines. Si les dirigeants bavarois sont convaincus que l'international anglais rejoindra la Bavière, le propriétaire de Tottenham a lancé un ultimatum à son buteur.

Le dossier Harry Kane va-t-il trouver un dénouement avant la fin du mercato estival ? Tandis que le buteur des Spurs (30 ans) est courtisé depuis des semaines par le Bayern Munich, qui a déjà fait deux offres, le propriétaire de Tottenham Joe Lewis aurait demandé au président Daniel Levy de vendre son attaquant dès cet été si ce dernier refuse de signer un nouveau contrat, rapporte le Daily Mail. Lewis est déterminé à ce que Kane ne parte pas gratuitement à l'expiration de son contrat, à l'été 2024. Une situation semblable à celle de Kylian Mbappé.

Levy évalue Kane à 100 millions de livres sterling (115 millions d'euros), mais il sera contraint de vendre le capitaine de l'équipe d'Angleterre avant la fin du mercato s'il refuse d'accepter de nouvelles conditions, dont un nouveau salaire, qui pourrait atteindre 400.000 livres sterling (463.000 euros) par semaine.

Postecoglou n’a "aucune assurance" de voir Kane rester à Tottenham

Le Bayern Munich a déjà fait deux offres pour Kane et en prépare une troisième. Les champions d'Allemagne sont convaincus qu'un accord peut être conclu et Kate, l'épouse de Kane, aurait visité des maisons à Munich. De son côté, le président d'honneur bavarois Uli Hoeness est convaincu que le joueur de 30 ans veut rejoindre son club. "Jusqu'à présent, Harry a clairement signalé dans tous les entretiens qu'il avait pris sa décision. Et si elle reste ainsi, nous l'aurons au Bayern. Tottenham devra alors céder. Parce qu'exiger d'un tel club 80 millions, 90 millions... ça n'existe pas", avait-il déclaré, affirmant que Kane souhaitait jouer "au niveau international". Un petit tacle à Tottenham qui, en terminant huitième de Premier League, ne jouera pas de compétition européenne la saison prochaine.

Nouvel entraîneur des Spurs depuis cet été, Ange Postecoglou n'a "aucune assurance" de voir son buteur jouer pour lui la saison prochaine. "Ce que je sais en ce moment, c'est qu'Harry fait partie de cette équipe et a hâte de revenir, avait tranché Postecoglou en début de préparation. Je ne pense pas que ce soit mon rôle de rester assis là et de traiter les gens d'une manière en raison de leur situation. Je traite tout le monde de la même manière."