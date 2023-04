Mercato: le PSG doit-il se séparer de Neymar ? Rothen vote non, Petit estime que "l'histoire doit s'arrêter"

Alors que les rumeurs d’un départ de Neymar vont se faire de plus en plus insistantes dans les semaines à venir, un grand ménage étant attendu au PSG, Jérôme Rothen et Emmanuel Petit se sont tous les deux exprimés sur le sujet ce mercredi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Avec deux avis bien différents.

Neymar doit-il être poussé vers la sortie dès cet été par les dirigeants du PSG ? Alors qu’un grand ménage pourrait être fait au sein du club de la capitale pour repartir sur des bases différentes après une saison décevante à plusieurs égards, le Brésilien est souvent cité parmi les joueurs sur la sellette. Pourtant, selon Jérôme Rothen, tourner la page Neymar n’est pas forcément la solution idéale.

"Je pense que ce n’est pas lui qui doit partir en priorité, a tranché notre consultant dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi. Je vais peut- être surprendre quand je dis ça. Mais ce n’est pas facile de le faire partir. Par rapport au contexte actuel… Il est actuellement blessé, a vécu une année compliquée, son investissement par rapport au club laisse à désirer et il a prolongé (jusqu’en 2027) grâce à Leonardo, qui, j’espère, a pris un bon chèque sur la prolongation qui est indécente."

Pour Rothen, il faut s'attaquer à d'autres cadres

"Pour toutes ces raisons-là, le faire partir aujourd’hui est très compliqué. Ce serait surtout perdre du temps car s’il doit y avoir un changement radical dans le vestiaire, il faut casser les alliés de Neymar dans le vestiaire, couper la tête à certains. Un Verratti, par exemple, ce n’est pas assez par rapport à son investissement. Il y en a d’autres, comme Lionel Messi, en fin de contrat, qui ne doit pas être prolongé, ou Sergio Ramos, en fin de contrat aussi. Moi, j’irais plus sur ces joueurs-là, c’est plus réalisable."

Pour Jérôme Rothen, l’actuel leader de Ligue 1 aurait donc beaucoup plus de chances de se séparer d’autres cadres que Neymar: "Verratti, tu le mets sur le marché des transferts, même s’il a prolongé depuis pas longtemps, je pense qu’il y a des clubs qui vont y aller. Il y aura des prétendants pour prendre Verratti mais aussi pour prendre Marquinhos. C’est dur quand je dis ça, car c’est ton capitaine. Mais ces mecs-là symbolisent l’échec du PSG en Coupe d’Europe."

"Il faut reconstruire, il y a des bons joueurs sur le marché et le PSG aura les moyens financiers s’il se sépare des gros salaires comme ça, a conclu Jérôme Rothen. Si tu ne te trompes pas sur les choix et que tu redonnes une identification différente au PSG dans le vestiaire, peut-être que Neymar va les suivre. Si Neymar est bien dans sa tête, il n’y a pas d’équivalent aujourd’hui en Europe."

Petit: "Il est temps que l’histoire s’arrête"

De son côté, Emmanuel Petit a estimé que le "Ney" devait faire partie du grand ménage opéré par l'état-major parisien. "J’ai l’impression que cette saison est la saison de trop pour Neymar. Je pense que l’histoire doit s’arrêter maintenant. Cette saison, encore une fois, a été mitigée. Je pense que la connexion qu’il a avec Messi est importante et je ne pense pas que Messi va rester. J’ai l’impression que Neymar n’a plus la tête à être un joueur de football de très haut niveau. (...) Il est temps que l’histoire s’arrête."

Blessé à la cheville depuis le 19 février, Neymar est rentré au Brésil pour poursuivre sa rééducation. Accompagné par deux membres du staff du PSG, l'attaquant de 31 ans est attendu à Paris à la fin du mois d'avril. L’international brésilien, opéré le 10 mars au Qatar, est toujours équipé de sa botte orthopédique, dont il se séparera une fois rentré dans la capitale. Avant de prendre un tout nouveau départ sous le maillot du PSG, comme l’espère Jérôme Rothen ?