PSG: Neymar est au Brésil pour poursuivre sa rééducation

Blessé à la cheville depuis le 19 février, Neymar est rentré au Brésil pour poursuivre sa rééducation. Accompagné par deux membres du staff du PSG, l'attaquant de 31 ans est attendu à Paris à la fin du mois d'avril.

Bien loin des agitations du PSG, entre affaire Galtier et fin de saison en demi-teinte - Neymar est actuellement au Brésil depuis le 30 mars pour poursuivre sa rééducation après sa grave blessure à la cheville contractée le 19 février contre Lille. Comme annoncé par Le Parisien, et confirmé par RMC Sport, il est accompagné de Rafael Martini et Ricardo Rosa, le kiné et le préparateur physique du club de la capitale.

L’international brésilien (31 ans), opéré le 10 mars au Qatar, est toujours équipé de sa botte orthopédique, dont il se séparera une fois rentré à Paris, à la fin du mois d’avril. Depuis son opération, il donne d'ailleurs quelques nouvelles sur les réseaux sociaux, non sans humour.

>> Suivez l'actualité du PSG en direct

Poker, casinos en ligne et anniversaire

En attendant de retrouver les terrains, Neymar s'occupe comme il le peut. Le week-end dernier, pendant que ses coéquipiers battaient Lens (3-1) pour quasiment s'assurer un onzième titre de champion de France, l'ancien barcelonais a suivi le match de ses coéquipiers et a organisé une fête pour l'anniversaire de sa compagne, Bruna Biancardi. Mais c'est surtout pour ces soirées poker ou de casinos en ligne que le Brésilien fait parler de lui.

Lors d'une partie de roulette en ligne disputée fin mars, le "Ney" a perdu l'intégralité de sa mise de départ, sans doute allouée par son sponsor lié à cette activité, s'élevant à... un million d'euros. la star de 31 ans n'a manifestement pas eu beaucoup de chance. Mais il a retrouvé le sourire quelques jours plus tard, toujours en jouant en ligne, en gagnant plus de 35.000 euros.