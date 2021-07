Mercato: le PSG en négociations avec Galatasaray pour Kurzawa

Le PSG cherche à dégraisser son effectif pendant le mercato estival et négocie actuellement le départ de Layvin Kurzawa vers le club turc de Galatasaray.

Mitchel Bakker vendu à Leverkusen, le PSG pourrait rapidement enregistrer le départ d’un autre latéral gauche. Selon les informations de RMC Sport, le club francilien est engagé dans des discussions avec Galatasaray pour Layvin Kurzawa.

Soucieux de dégraisser son effectif ces prochaines semaines, avant certainement, de chercher à finaliser encore certaines arrivées, le PSG pourrait voir partir l’international tricolore aux 13 sélections. Si Layvin Kurzawa a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2020-2021, le retour de blessure de Juan Bernat devrait limiter son temps de jeu à Paris.

Les clubs proches d’un accord, Kurzawa pas convaincu

Les deux clubs sont aujourd’hui proches d’un accord alors que les contours de la transaction restent à définir (transfert ou prêt). Il faudra cependant convaincre le défenseur de signer en Turquie, ce qui n’est pas encore gagné.

Mais attention, le temps pourrait jouer en défaveur du PSG. Les dirigeants stambouliotes souhaitent aller vite et boucler rapidement l’arrivée de Layvin Kurzawa. Et pour cause, leur deuxième tour préliminaire de Ligue des champions est prévu le 21 juillet prochain contre le PSV Eindhoven aux Pays-Bas.

De son côté, le PSG débutera la saison 2021-2022 par le Trophée des champions contre Lille, le 1er août à Tel Aviv avant de se lancer à l'assaut de la Ligue 1. En championnat, le club parisien commencera à Troyes, le week-end du 8 août puis accueillera Strasbourg au Parc des Princes lors de la deuxième journée.