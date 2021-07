PSG: Donnarumma arrive à Paris mercredi

Gianluigi Donnarumma (22 ans) va rejoindre Paris mercredi pour signer son contrat avec le PSG, trois jours après avoir été élu meilleur gardien de l’Euro 2021. Il va ensuite profiter de quelques jours de repos.

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma (22 ans) au PSG est bientôt officielle. Le gardien italien est en effet attendu mercredi à Paris pour y signer les derniers documents actant son transfert au PSG. Le gardien est officiellement libre depuis la fin de contrat à l’AC Milan le 30 juin dernier. Mais Paris a conclu un accord avec le joueur et son agent au mois de juin avant de passer sa visite médicale le 21 juin. Selon nos informations, il va parapher un contrat de cinq ans dans la capitale française où il retrouvera Marco Verratti, son coéquipier en sélection.

Il va rencontrer Pochettino et ses nouveaux coéquipiers

Mercredi, "Gigio" rencontrera aussi le staff de Mauricio Pochettino et ses nouveaux coéquipiers présents pour le début de la préparation. Il restera à Paris une journée avant de profiter de quelques jours de repos après son sacre à l'Euro 2021. Donnarrumma a été élu meilleur joueur de la compétition. Il a été le grand artisan du titre de la Nazionale en repoussant les deux frappes anglaises de Jadon Sancho et Bukayo Saka (Marcus Rashford a tiré sur le poteau) lors de la séance de tirs au but.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

A Paris, Donnarumma va découvrir la Ligue des champions (il a joué 22 matchs de Ligue Europa) et vivre sa première expérience à l’étranger après avoir lancé sa carrière à Milan, son club formateur. Il sera en concurrence avec Keylor Navas, auteur d’une grosse saison en 2020-2021 et prolongé jusqu’en 2024.

Le gardien costaricien aurait d’ailleurs mal vécu l’arrivée d’un concurrent d’un tel pédigree et aurait même songé à un départ. Pochettino sera attendu sur la question de la hiérarchie entres les deux gardiens. Une chose est sûre: Navas débutera la saison en Ligue 1 puisque Donnarumma reviendra plus tard de ses vacances.