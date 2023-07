Haaland et Mbappé vont-ils subir la nouvelle "malédiction" Kim Kardashian?

Avant de reprendre respectivement avec Manchester City et le PSG, Erling Haaland et Kylian Mbappé ont eu l'occasion de croiser une certaine Kim Kardashian lors de deux soirées mondaines cet été. Ce qui fait craindre le pire aux fans des deux joueurs.

Il suffit de lire les commentaires: "Stay away from Mbappé!" ; "Don't sacrifice Mbappé!" ; "Devrait-on s'inquiéter pour Mbappé?" ; "Protégez Mbappé à tout prix". Voilà quelques messages (il y en a de très nombreux) qui ont envahi la session commentaires d'un carroussel de photos de Kim Kardashian lors de la soirée blanche organisée par le milliardaire américain Michael G. Rubin le 4 juillet dernier. On pouvait y voir de nombreuses références à une "malédiction" en guise d'accompagnement à l'une des images, montrant Kylian Mbappé en pleine pose avec l'influenceuse.

Le post Instagram de Kim Kardashian posant avec Kylian Mbappé, juillet 2023 © Instagram

Un autre joueur suscite les mêmes inquiétudes: Erling Haaland, qui a assisté au dernier défilé de Dolce & Gabbana dans les Pouilles le 9 juillet. Très en forme vestimentairement parlant (et très soie et satin ces dernières semaines), le Norvégien se balade un peu partout en Europe avant la reprise.

Arsenal et le PSG "victimes"?

Mais quelle est cette étrange malédiction? Eh bien, disons que la star de téléréalité n'a pas vraiment porté bonheur aux sportifs qu'elle a soutenus ces derniers mois. Il y a d'abord eu Arsenal. Le 16 mars 2023, les Gunners affrontent le Sporting en huitième de finale retour de Ligue Europa. A l'aller, les hommes de Mikel Arteta avaient fait match nul au Portugal (2-2). A l'Emirates, Arsenal mène après le but de Granit Xhaka (19e minute) mais se fait rejoindre avec l'égalisation de Gonçalves peu après l'heure de jeu. Les deux équipes se départageront aux tirs au but... et le Sporting s'imposera 5-3.

Erling Haaland aux côtés de Kim Kardashian lors du défilé Dolce & Gabbana, juillet 2023 © Instagram

19 mars 2023. Trois jours après sa virée londonienne, Kim Kardashian est au Parc des Princes pour assister à PSG-Rennes. Les Parisiens vivent un début d'année plus compliqué mais n'ont pas perdu chez eux en Ligue 1 depuis près de deux ans. L'impensable arrive, avec des buts de Toko Ekambi et Kalimuendo, qui ne signent pourtant pas la saison de leur vie. Victoire rennaise 2-0.

Certains grossissent encore le trait en rappelant que la Roma a perdu la finale de Ligue Europa contre Séville alors que Kim K. avait porté le maillot romain dans les rues de Los Angeles... quelques mois plus tôt. Ou encore que les stars NBA Devin Booker, Chris Paul et James Harden ont connu quelques déconvenues sportives après avoir croisé le clan Kardashian. Reste à savoir si Manchester City et le PSG devront essuyer un destin similaire cette saison. Kim Kardashian, la nouvelle Drake côté malédiction?