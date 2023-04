PSG: voilà à quoi pourrait ressembler le futur maillot domicile

Toujours en course pour le titre de champion cette saison, le PSG prépare déjà la campagne 2023-2024. Le maillot domicile du club francilien ferait même l'objet de première fuites ce vendredi à la veille du déplacement à Nice.

Décidément le PSG semble déjà voiloir passer à autre chose. De manière assez classique, le club francilien prépare activement la saison 2023-2024 alors que la campagne actuelle n'est pas encore achevé. Leader du championnat avec six points d'avance sur Lens et l'OM, le Paris Saint-Germain reste bien placé pour aller chercher un onzième titre en Ligue 1. Mais en interne, on travaille sur le futur. Outre la campagne de réabonnement, avec notamment un énorme couac autour de Kylian Mbappé, la très attendue question du prochain maillot semble achevée.

Si rien n'est confirmé, le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé ce vendredi des images du design de la tunique domicile pour la saison à venir. Sans surprise, le bleu est majoritaire. Mais contrairement à cette année, où le banc était la couleur secondaire, la bande rouge pourrait être un peu plus présente.

Un hommage à génération Ronaldinho?

Revenu à l'emblématique maillot Hechter avec une bande centrale ces dernières années (à l'exception de la saison 2021-2022), le PSG pourrait cette fois décaler la bande rouge sur le côté gauche en-dessous du logo du club. Deux fines blanches l'encadreraient alors que le sponsor inchanger 'Qatar Airways' complèterait le tout.

Un motif qui rappellera sans doute à certaines supporters le maillot de la saison 2002-2003 porté par la génération des Ronaldinho, Gabriel Heinze et autres Mauricio Pochettino alors entraînés par Luis Fernandez. Après la diffusion de ces premiers clichés, les premières réactions des fans parisiens ont semblé plutôt favorables. Reste désormais à attendre une officialisation (ou un démenti) du club francilien autour de ce maillot. Pour cela il faudra peut-être encore attendre un peu...que le titre soit acté en Ligue 1 que la saison soit terminée.