Mercato: clause, salaire... le Real Madrid va blinder Vinicius Junior

Acteur principal du 14e sacre du Real Madrid en Ligue des champions, Vinicius Junior va rempiler avec le club madrilène. Actuellement sous contrat jusqu’en 2024, le Brésilien va devenir l’un des joueurs les mieux payés du Real avec un bail allant jusqu'à 2026.

Un milliard d’euros. C’est le montant gargantuesque de sa prochaine clause libératoire, somme que devra débourser un club pour s’attacher les services de Vinicius Junior sans passer par la case négociation avec le Real Madrid. Le lauréat de la Ligue des champions 2022 tient à sa pépite et il le fait savoir. Alors que le Brésilien de 21 ans a un contrat qui court jusqu’en 2024, le club madrilène lui offre un nouveau contrat de quatre ans, repoussant l’échéance à 2026, selon Fabrizio Romano.

D’après AS, avec ce nouveau contrat, ‘Vini’ deviendrait l’un des joueurs les mieux payés du club de la capitale. Arrivé en 2018 en provenance de Flamengo contre 45 millions d’euros, l’international brésilien (14 sélections) n’a pas signé de nouveau contrat depuis et a donc toujours son salaire de jeune espoir. Selon le quotidien espagnol, seuls le gardien Andriy Lunin et Jesus Vallejo sont moins bien payés que l'unique buteur en finale de la Ligue des champions en mai dernier. Une situation qui devrait donc drastiquement changer dans les semaines à venir.

Actuellement en vacances aux Etats-Unis, Vinicius devrait prendre part à un match de gala aux côtés de Roberto Carlos et Ronaldinho pour célébrer les vingt ans du titre de champion du monde du Brésil au Japon et en Corée du Sud. Au retour de ses vacances outre-Atlantique, le nouveau contrat de Vini sera officialisé par 'Los Blancos'.

Auteur de 22 buts en 52 matchs cette saison, Vinicius confirme ses progrès entrevus depuis deux ans. Après des débuts difficiles avec le Real, lui ayant même valu un contentieux avec Karim Benzema, Vinicius Junior a trouvé sa place dans le collectif Merengue sous les ordres de Carlo Ancelotti, en témoigne ses 20 passes décisives distribuées cette saison.