Mercato: le PSG va bien s'offrir Soler pour 20 millions d'euros

Carlos Soler va bien quitter Valence et s'engager en faveur du Paris Saint-Germain, selon les informations de RMC Sport qui confirment celles de la Cadena Cope. L'Espagnol va signer pour 5 ans.

La fin du mercato parisien a des airs espagnols. Après l'arrivée de Fabian Ruiz officialisée ce mardi, le Paris Saint-Germain va enregistrer la signature d'un autre milieu de terrain ibérique, Carlos Soler en provenance de Valence, selon les informations de RMC Sport.

Comme annoncé par la radio espagnole Cadena Cope, le milieu de terrain actuellement à Valence va signer pour une durée de cinq ans. Le transfert est chiffré à 20 millions d'euros, bonus inclus.

Sixième recrue de l'été pour le PSG

Soler sera la sixième recrue parisienne cet été, après Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, la quatrième au milieu de terrain, un secteur que le PSG souhaitait renforcer et où plusieurs départs ont été enregistrés durant l'intersaison (Wijnaldum, Paredes, Herrera, Simons, Michut, en attendant probablement Gueye et Draxler).

A Valence, Carlos Soler, 25 ans et régulièrement capitaine, a disputé cinq saisons pleines et s'est révélé comme un milieu de terrain capable de marquer des buts. Sur ses deux saisons précédentes, il a inscrit un total de 22 buts seulement en Liga.