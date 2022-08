PSG: Renato Sanches ne se dit pas préoccupé par ses blessures à répétition

Interrogé par le Canal Football Club, Renato Sanches, la dernière recrue du PSG, est revenu sur son passif compliqué avec de nombreuses blessures ces dernières années. Le milieu portugais estime tout bien faire pour les éviter.

Renato Sanches a changé d'air cet été mais est resté en Ligue 1. Après trois saisons au LOSC, le milieu portugais a rejoint le PSG, où il a réalisé ses débuts samedi face à Montpellier. Le joueur de 24 ans s'est distingué rapidement en marquant le dernier but des Parisiens (5-2).

Le PSG a déboursé près de 15 millions d'euros pour recruter Renato Sanches, souvent perturbé par des blessures ces dernières saisons. Depuis 2017, Sanches a manqué près de 400 jours en raison de ses différents pépins. "Je ne me sens pas préoccupé par ça. Bien sûr c'est gênant pour n'importe quel joueur et sincèrement, je travaille, je prends soin de mon corps", a répondu l'intéressé dans un entretien au Canal Football Club.

"On finit par avoir des blessures que nous-mêmes ne comprenons pas"

"On rencontre divers problèmes, parfois physiquement, on pense que l'on fait tout bien, qu'on dort bien, qu'on mange bien, qu'on s'entraîne bien. Et finalement, on finit par avoir des blessures que nous-mêmes ne comprenons pas", a ajouté Renato Sanches, qui s'est engagé jusqu'en 2027 avec le PSG.

Promis à un très bel avenir dès son plus jeune âge, Renato Sanches avait rejoint le Bayern Munich à l'été 2016, en provenance du Benfica Lisbonne contre 35 millions d'euros. Il n'était pas parvenu à s'imposer en Bavière, avant de se relancer à Lille, où il a décroché le championnat de France en 2021, sous les ordres de Christophe Galtier.