PSG: "On est sur les derniers détails", Marquinhos proche d'une prolongation à Paris

A l'issue du succès parisien contre Nice (0-2) et de son 400ème avec le maillot du PSG samedi à l'Allianz Riveria, Marquinhos s'est dit proche d'un accord pour prolonger. Il espère faire encore le plus de matchs possibles sous le maillot du club de la capitale.

C'est le troisième joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Marquinhos a disputé, contre Nice (0-2) samedi, son 400ème match sous le maillot parisien. Arrivé lors de l'été 2013 dans la capitale, Marquinhos est à huit longueurs de Marco Verratti (408 apparitions) et à 35 du joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, Jean-Marc Pilorget (435 apparitions). Un cap que Marquinhos devrait bientôt dépasser.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, le défenseurs brésilien est proche de prolonger son contrat et ne cachait pas son plaisir en zone mixte à l'issue de la victoire à Nice (2-0): "Prolonger ? J'espère bien. On est sur les derniers détails. Mon 400e match avec Paris ? Pour moi, c'est incroyable. Je n'imaginais pas ça quand je suis arrivé. J'étais jeune, je pensais juste à m'amuser et à jouer. Il y a eu des bons moments, des moments difficiles, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours eu la même passion pour donner le meilleur sur et en dehors du terrain. J'espère faire encore 100, 200 matchs... Le plus possible !".

De doublure à capitaine

Une prolongation qui semble donc avancer selon le principal intéressé. Arrivé en 2013 à l'âge de 19 ans, Marquinhos est devenu, au fil des années, un élément incontournable du projet parisien. Le Brésilien a quasiment tout connu sous le maillot du PSG. Doublure de la charnière Thiago Silva-Alex lors de sa première saison, puis de Thiago Silva-David Luiz de 2014 à 2016, Marquinhos a commencé à s'installer durablement dans l'équipe parisienne à partir de 2016 avec l'arrivée d'Unai Emery sur le banc du PSG.

Le départ de Thiago Silva en 2020 le propulse capitaine du Paris Saint-Germain. Pendant son aventure parisienne, Marquinhos a même ocupé plusieurs postes. Défenseur central de formation, l'international brésilien a dépanné dans le couloir droit de la défense sous Laurent Blanc et également au milieu de terrain dans le rôle de sentinelle quand Thomas Tuchel était l'entraîneur.

Désormais installé dans la défense centrale, le capitaine du PSG pourra peut-être compter l'année prochaine sur l'arrivée de Milan Skriniar qui devrait évoluer à ses côtés. Marquinhos pourrait également connaître un 6ème entraîneur dans la capitale puisque Christophe Galtier est toujours sur un siège éjectable malgré le succès parisien à Nice ce samedi.