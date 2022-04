Mercato: le Real et la Juve ont démarré des discussions avec le clan Pogba

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourrait changer de club cet été. Des discussions auraient été entamées avec le Real Madrid et la Juventus de Turin.

Son contrat expire dans deux mois et, déjà, certains s’activent pour le faire changer d’air. Pour l’instant, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United mais la fin prochaine de son bail, le 30 juin, ainsi que les rumeurs autour de son départ incitent de grands clubs étrangers à se positionner sur lui. D’après Sky Sports, Chelsea et le Real Madrid auraient entamé des discussions avec les représentants du milieu français.

La perspective de signer libre le joueur de 29 ans, qui avait rejoint les Red Devils en 2016, est forcément alléchante pour ces deux clubs, qui souhaitent des renforts dans ce secteur. De son côté, Pogba n’exclurait pas non plus de poursuivre sa carrière en Premier League. Dans tous les cas, Manchester United a déjà commencé à travailler sur son éventuel remplacement et aurait potentiellement dans le viseur Aurélien Tchouaméni, à en croire ESPN.

Blessé contre Liverpool

Mardi face à Liverpool, Pogba a disputé ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière avec le maillot mancunien. L’international français a quitté la pelouse après seulement dix minutes de jeu en boitant. Son entraineur Ralf Rangnick a déjà annoncé qu’il manquerait probablement les chocs face à Arsenal et Chelsea, lors des deux prochaines journées, alors qu’il ne reste plus que cinq rencontres aux Red Devils avant la fin de leur saison.

L’ancien de la Juventus s’était montré agacé ces derniers temps par les sifflets de ses supporters, qui lui ont demandé de "se casser" dans des chants. "Tu n'es pas assez en forme pour jouer avec Manchester", a-t-on également entendre. Contre Norwich, il leur avait répondu en portant la main à son oreille, comme s’il ne les entendait pas. De quoi conforter ses éventuelles envies de départ.