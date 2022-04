Manchester United: la sortie de Pogba sous les sifflets de ses propres supporters face à Norwich

Sorti juste avant le troisième but victorieux de Cristiano Ronaldo face à Norwich (3-2), le milieu de Manchester United Paul Pogba a été copieusement sifflé par Old Trafford. Pour rappel, son contrat expire en juin prochain.

Un drôle d’après-midi à Old Trafford. Chahutée par ses supporters avant la rencontre face à Norwich, l’enceinte mancunienne a assisté à une victoire des Red Devils dans la douleur face à la lanterne rouge (3-2) grâce à un superbe triplé de Ronaldo et sifflé la sortie de Paul Pogba quelques instants plus tôt. Le Français aurait aussi été victime d’insultes.

2 minutes plus tard, Ronaldo donne la victoire aux Red Devils

74e minute de jeu. Le score est alors de 2-2 et la déception immense dans les travées d’Old Trafford. Ralf Rangnick décide d’effectuer ses derniers changements pour éviter une nouvelle contre-performance, sortant notamment Pogba au profit de Mata. L’international français sort du terrain sous les sifflets de son public et regagne son banc avec un sourire cynique en coin. Quelques secondes plus tard, Cristiano Ronaldo fusille Krul sur un coup franc et donne les trois points à son équipe.

Pourtant, l’international français est encore la cible des supporters au moment de rejoindre les vestiaires au coup de sifflet final. Peu avant d’entrer dans le tunnel, il colle sa main derrière son oreille et regarde ses supporters, qui goûtent peu à ce geste et le font à nouveau savoir. Rob Dawson, journaliste pour ESPN, a également fait remarquer que des insultes sont tombées des tribunes au moment de son remplacement.

Un départ inévitable?

L’aventure entre Pogba et Manchester United pourrait donc se terminer en eaux troubles. En fin de contrat au terme de la saison, le milieu des Bleus avait récemment fait savoir que son choix pourrait dépendre du nom du futur coach des Red Devils. Un temps éloigné des terrains en raison d’une nouvelle blessure, il a disputé cette saison 25 matchs toutes compétitions confondues (1 but, 9 passes décisives).