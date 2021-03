Mercato: le Real Madrid et Zidane surveillent Aouar

Très apprécié par l’entraîneur des Merengue, Zinédine Zidane, le Real Madrid suit avec beaucoup d’attention le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, selon AS. Si la concurrence sera féroce en cas de départ du Gone, le club espagnol dispose de sérieux atouts.

Son entrée en jeu mercredi soir face à Rennes a dû conforter Zinédine Zidane dans l’avis qu’il porte sur Houssem Aouar. Bien servi par Memphis Depay, le milieu de terrain lyonnais a offert à l’OL une précieuse victoire dans la course pour le titre (1-0). Autant dire que la cote du Lyonnais sur le marché des transferts, en particulier au Real Madrid, n’est pas à la baisse. Selon AS, le joueur de 22 ans (5 buts en 23 matchs cette saison) plaît énormément aux Merengue et, en premier lieu, à Zizou.

Pour le quotidien espagnol, Aouar est même l’un des joueurs les plus suivis par le Ballon d’Or 98. Zidane aurait déjà recommandé à plusieurs reprises le néo-international tricolore (une sélection) à ses dirigeants. Le profil du Gone séduit aussi parce que les dirigeants madrilènes veulent rajeunir l’effectif l’été prochain.

L'atout Zidane

Si le Real Madrid passe à l’offensive sur ce dossier, il devra composer avec une concurrence féroce. Arsenal qui a tenté de le recruter l’été dernier, pourrait revenir à la charge. Aouar plaît aussi à Liverpool et son coach, Jürgen Klopp, ainsi qu’à la Juventus Turin. Mais le Real possède avec Zidane un atout de poids. Le Lyonnais est un grand admirateur du coach madrilène qui était l’une de ses idoles quand Zizou portait le maillot du Real ou des Bleus. Autre avantage pour Madrid, les bonnes relations qu’entretiennent depuis des années les deux présidents Florentino Perez et Jean-Michel Aulas. Une entente cordiale qui a conduit à plusieurs deals entre les deux clubs ces dernières années (Benzema, Mariano, Mendy).

Un transfert à au moins 60M€?

Reste l’aspect financier. Toujours selon AS, l’OL ne lâchera pas son milieu, sous contrat jusqu’en 2023, à moins de 60 millions d’euros. Cette somme pourrait s’avérer prohibitive au mercato estival si le Real réalise une opération XXL avec Kylian Mbappé ou Erling Haaland, ses deux cibles en attaque. Le Real Madrid pourrait alors différer son approche en 2022, à moins qu’un joueur de l’effectif fasse le chemin inverse et facilite le départ du Français dans la Maison Blanche.