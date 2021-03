OL-Rennes en direct: les Lyonnais peuvent reprendre les commandes

Rudi Garcia sur le favori pour le titre, en conférence de presse mardi

"Il faut analyser les effectifs, savoir qui a déjà gagné dans les effectifs. Une chose est certaine, vu que le PSG est une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions, et que à part l’accident de 2017, dû à une équipe de Monaco stratosphérique, normalement le PSG doit être devant à la fin de la saison. Sauf que pour l’instant ils ne le sont pas. On verra si la logique est respectée à la fin de la saison ou pas. Mais je sais que nous on doit jouer notre saison à fond, notamment le prochain match, et c’est tout".

>> Le PSG toujours favori selon ses rivaux, mais...