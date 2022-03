Mercato: bras de fer Real-Atlético pour une pépite brésilienne jouant en Ukraine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé la Fifa à autoriser les footballeurs évoluant dans les deux pays à finir la saison 2021-2022 dans un autre club. Le Real et l’Atlético de Madrid tenteraient de recruter le latéral brésilien du Shakhtar Donetsk Vinicius Tobias.

A situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. En raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie, la Fifa a ouvert un mercato inédit pour les joueurs évoluant dans les deux pays d’Europe de l’Est. Ainsi, les joueurs sous contrat avec des clubs russes et ukrainiens peuvent finir la saison 2021-2022 ailleurs dans le monde retour leur équipe originelle après le 30 juin.

Après avoir rapidement été évacué d’Ukraine avec les autres Brésiliens du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev, Vinicius Tobias pourrait profiter de cette dérogation accordée par la Fifa pour rejoindre la Liga. Selon les informations du journal AS, le Real Madrid et l’Atlético cherchent à enrôler le latéral droit de 18 ans pour les prochains mois.

Du dépannage à l’Atlético

Formé à l’Internacional Porte Alegre, le jeune défenseur a rejoint la grosse colonie brésilienne du Shakhtar pour environ six millions d’euros en janvier dernier. Considéré comme un joueur très prometteur au Brésil et déjà international U16 à six sept reprises, Vinicius Tobias rejoindrait l’Espagne pour préparer l’avenir.

Du côté des Colchoneros, Diego Simeone le laisserait principalement à disposition de l’équipe réserve mais pourrait faire appel à lui avec le groupe pro en cas de besoin. Entre le départ de Kieran Trippier à Newcastle et la blessure Sime Vrsaljko, l’entraîneur madrilène manque de spécialiste à droite et se retrouve obligé d’aligner avec Marcos Llorente.

Le successeur de Carvajal au Real?

Du côté du Real Madrid aussi, Vinicius Tobias ne semble pas être ciblé pour devenir immédiatement titulaire. Si AS assure que les Merengue suivent le défenseur brésilien depuis longtemps, et avant même sa signature en Ukraine, il serait d’abord recruté pour évoluer avec l’équipe réserve. Mais l’âge de Dani Carvajal (30 ans) et les performances intermittentes de Lucas Vazquez au poste de latéral droit ferait du joueur du Shakhtar une belle solution d’avenir.

Le Real et l’Atlético de Madrid souhaiteraient donc obtenir le prêt de Vinicius Tobias jusqu’à la fin de la saison. Un passage de quelques mois dans la capitale espagnole constituerait une sorte de test grandeur nature pour le latéral brésilien. Et si ses performances sont jugées suffisantes, rien n’interdit les Merengue ou les Colchoneros d’essayer de le recruter définitivement pendant l’été. Et Vinicius Tobias laisserait ainsi derrière lui le conflit russo-ukrainien.