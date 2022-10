Mercato: le Real Madrid proche de boucler la prolongation de Benzema

A quelques heures de la réception du Chakhtar Donetsk, mercredi en Ligue des champions (21 heures), Fabrizio Romano assure que le Real Madrid est en passe de prolonger Karim Benzema, Ballon d’or 2022 attendu. Le buteur français serait alors engagé avec les Merengue jusqu’à ses 36 ans.

Ce serait une juste récompense au sortir d’une année 2021-2022 exceptionnelle, qui devrait être parachevée par un Ballon d’Or. Karim Benzema va voir son contrat à la Maison blanche prolongé d’une saison, soit jusqu’en juin 2024, assure mercredi dans un tweet Fabrizio Romano.

"Le Real Madrid est sur le point de conclure l’accord avec Karim Benzema pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2024, écrit le journaliste. Le Real s’attend à ce que Benzema soit lauréat du Ballon d’Or – il célèbre également son année incroyable avec ce nouveau contrat." S’il va au bout de ce bail étendu, "KB9" aura alors 36 ans.

Une prolongation qui colle avec la politique du club de ces dernières années

Cette prolongation à venir est en phase avec le précepte appliqué par le club merengue et son président Florentino Pérez, qui ne souhaite prolonger ses vétérans stars que d’année en année, comme cela avait été le cas pour Luka Modric début juin. Cette politique stricte avait également abouti au départ de Sergio Ramos pour le Paris Saint-Germain.

Elément phare du Real Madrid couronné en Ligue des champions pour la 14e fois de son histoire la saison passée, l’année 2021-22 aura été tout bonnement fabuleuse pour Karim Benzema. L’international français (97 sélections, 37 buts) aura culminé à 44 buts et 15 passes décisives en 46 matchs disputés en club (toutes compétitions confondues). Cette saison, le Tricolore est parti sur des bases plus ordinaires (4 buts et 1 passe décisive en 7 rencontres), puisque freiné par une blessure à une cuisse en septembre.