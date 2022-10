Real Madrid: Ancelotti répond aux critiques touchant Benzema et Camavinga

Avant la réception du Chakhtar Donestk, ce mercredi en Ligue des champions (21h), Carlo Ancelotti a réagi aux commentaires négatifs sur la prestation de Karim Benzema face à Osasuna en Liga (1-1). Le coach du Real Madrid a également parlé des difficultés d’Eduardo Camavinga sous le maillot merengue.

Le Real Madrid est sans doute le club le plus exigeant de la planète. Karim Benzema en a eu la confirmation ces derniers jours. Alors qu’il a mené son équipe vers un nouveau sacre en Ligue des champions la saison passée, le favori du Ballon d’or 2022 (qui sera décerné à Paris le 17 octobre) n’a pas échappé aux critiques après son match décevant contre Osasuna, dimanche, lors de la 7e journée de Liga (1-1).

De retour à la compétition, un mois après s’être blessé à la cuisse droite, KB Nueve n’a pas trouvé le chemin des filets à Bernabeu. A dix minutes de la fin, il a pourtant obtenu un penalty en étant poussé dans le dos dans la surface par David Garcia. Mais il a envoyé sa tentative sur la barre. Au grand dam de certains suiveurs du club merengue, qui n’ont pas hésité à égratigner l’attaquant des Bleus.

"Camavinga manque d’expérience"

Un traitement sévère qui ne surprend pas Carlo Ancelotti. Avant la réception du Chakhtar Donetsk, ce mercredi en Ligue des champions (21h), le coach italien a été interrogé à ce sujet. "Chacun peut donner son opinion, a-t-il répondu. Quand Karim n’est pas à son niveau, il y a des opinions. C’est normal dans le football. Cela ne nous affecte pas. Ni nous, ni Karim."

Ancelotti a également évoqué les difficultés d’Eduardo Camavinga, qui peine à se montrer convaincant lorsqu’il est titulaire avec la Maison Blanche: "Je suis d’accord avec ce qui se dit. Quand il commence un match, il peut avoir des problèmes de positionnement. Et quand le match est plus ouvert, il se sent mieux. C’est un problème de temps. Il doit accumuler de l’expérience et connaître l’environnement. C’est l’aspect sur lequel il doit progresser et qu’il va améliorer. C’est un joueur avec une qualité extraordinaire, avec et sans ballon. Il lui manque l’expérience. Il a 19 ans et ce qui se passe est plutôt normal".