Atalanta-Real: ce que Zidane a dit à ses joueurs avant le match

La télévision espagnole a diffusé des images de la causerie de Zinedine Zidane lors du dernier entraînement avant le huitième de finale aller de Ligue des champions, remporté mercredi soir sur la pelouse de l'Atalanta (1-0).

"Demain, entrez dans le match comme s'il s'agissait d'une rencontre unique". À la veille de la victoire étriquée du Real Madrid sur la pelouse de l'Atalanta, mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Zinedine Zidane s'est adressé à ses joueurs avant le dernier entraînement d'avant-match. Cette causerie a été enregistrée et diffusée par la chaîne de télévision espagnole La Sexta.

"Faites comme si c'était votre terrain. Ces derniers temps, vous avez bien joué. (...) Nous avons la qualité pour tout faire bien. Faites ce que vous faites toujours, c'est tout. Demain, soyez positifs. Ne pensez pas au retour", a déclaré l'entraîneur français, selon la restranscription d'AS.

"Nous devons défendre ensemble"

Privé de nombreux titulaires, dont Karim Benzema et Sergio Ramos, blessés, le champion du monde 1998 a ensuite insisté sur la nécessité pour ses joueurs d'être solidaires sur le terrain: "Entrez demain dans le match en jouant comme s'il s'agissait d'une rencontre unique. Nous nous en sortons bien, nous jouons en équipe. Et nous devons défendre ensemble, c'est le plus simportant. Ce sera très important que nous jouions en équipe, car ensuite le ballon entrera pour nous".

Le Real Madrid s'est finalement imposé grâce à une très belle inspiration de Ferland Mendy, qui avait rapidement obtenu l'exclusion controversée de Remo Freuler. Le latéral gauche, dont c'était le premier but de sa carrière en Ligue des champions, a été élu homme du match.