Mercato: Marquinhos "ne veut pas partir" du PSG

Invité du Canal Football Club ce dimanche, Marquinhos a confirmé son souhait de rester au PSG, lui qui discute actuellement avec les dirigeants du club parisien pour une prolongation. Le défenseur brésilien aimerait même "faire toute sa vie" à Paris.

Capitaine du PSG, Marquinhos ne se voit pas ailleurs. Arrivé à l'été 2013 en provenance de l'AS Rome, le défenseur brésilien a entamé depuis plusieurs semaines des discussions pour une prolongation, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024. Invité du Canal Football Club ce dimanche, "Marqui" a confirmé sa volonté de rester au club.

"Si possible, j'aimerais faire toute ma vie ici"

"Aujourd'hui non, je ne veux pas partir. Au début, j'ai eu un moment où j'étais intéressé (pour partir quand il ne jouait pas beaucoup) mais depuis ce moment, j'ai toujours eu ma tête ici au PSG, a-t-il déclaré. Ma volonté, c'est sûrement de rester. On sait comment ça se passe le football : tant que tu es performant et que tu joues bien, tu peux vouloir rester."

Courtisé ces dernières saisons, Marquinhos est resté fidèle au PSG. "Mais dès fois, les choses peuvent changer ou le club peut ne plus te vouloir comme on l'a déjà vu par le passé. Si possible, j'aimerais faire toute ma vie ici, a assuré encore Marquinhos. Cela m'irait très bien et j'en serais très heureux."

Sous les ordres de Thomas Tuchel, Marquinhos évoluait aussi bien en défense centrale que dans un rôle plus avancé, au milieu. Mauricio Pochettino a rebasculé son capitaine en défense. "Leonardo connaît mon envie, le club connait mon envie, ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici", lâchait Marquinhos en mars dernier au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, même si rien n'a été signé depuis.

Concernant ses dernières performances, Marquinhos s'est déclaré "très satisfait" même s'il reconnaît ne pas avoir été "dans sa moyenne" lors du huitième retour face au Real Madrid. "Dans ces petits détails, il fallait faire mieux dans ce genre de matchs", a reconnu le capitaine, qui a eu "du mal à digérer" l'élimination.