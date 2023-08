Mercato: le Real n’envisage de recruter pour remplacer Militao

Le Real Madrid ne s’est pas mis à la recherche d’un défenseur central pour palier la très longue absence d’Eder Militao (25 ans), gravement blessé au genou gauche.

Le Real Madrid ne cède pas à la précipitation face aux coups durs. Après leur gardien star (peut-être le meilleur du monde actuellement) Thibaut Courtois, les Madrilènes vont aussi devoir se passer d’Eder Militao, titulaire indiscutable en charnière centrale. Le Brésilien s’est blessé lors de la première journée de Liga face à l’Athletic Bilbao (victoire 2-0) et souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il sera opéré dans les prochains jours.

Trois centraux dans l'effectif, Mendy et les jeunes

Face à ce coup dur, le Real ne s’est pas mis en quête d’un remplaçant en défense, explique As. Carlo Ancelotti compte palier cette longue absence par une solution venant de l’effectif. Il estime être suffisamment armé dans ce secteur de jeu avec l’Autrichien David Alaba, l’Allemand Antonio Rüdiger et l’Espagnol Nacho, qui peut également évoluer sur un côté. Les deux derniers ont déjà beaucoup joué la saison dernière (même plus qu’Alaba pour Rüdiger) sans fragiliser l’arrière-garde madrilène.

Un autre joueur peut dépanner dans l’axe: le latéral français Ferland Mendy, actuellement éloigné des terrains en raison d’une lésion musculaire. L’entraîneur italien pourrait aussi se tourner vers le Castilla, équipe réserve du Real entrainée par Raul. Trois jeunes peuvent ainsi espérer faire leur trou avec les pros: Marvel (20 ans), Edgar Pujol (19 ans) et Jacobo Serrano (18 ans).

Après le forfait de Thibaut Courtois la semaine dernière, Carlo Ancelotti avait déjà assuré qu’il comptait faire confiance à son remplaçant, l’Ukrainien Andiy Lunin pour assurer l’intérim. Depuis, le Real est tout de même passé à l’action en recrutant à Chelsea, Kepa Arrizabalaga, lundi, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ce dernier devrait donc se contenter d’un statut de numéro 2. Il aura l’occasion d’en discuter ce mardi lors de sa présentation à 13h30.