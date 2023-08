Real Madrid: opéré avec succès, Arda Güler devrait être absent plusieurs semaines

Touché à un genou à l'entraînement avec le Real Madrid fin juillet, Arda Güler a subi une arthroscopie du genou droit, a indiqué son club ce lundi. Si la durée de son absence n'est pas connue, il devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

L'infirmerie du Real Madrid ne désemplit pas. Après Thibaut Courtois et Eder Militao, tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés, Arda Güler devra attendre pour faire ses grands débuts avec le club madrilène. Blessée au genou fin juillet à l'entraînement, la pépite turque (18 ans) a été opérée ce lundi. "Arda Güler a subi aujourd'hui une arthroscopie du genou droit sous la supervision des services médicaux du Real Madrid", indiquent les Merengue dans un communiqué.

Deux mois d'absence ?

Si le milieu turc "entamera son processus de récupération dans les prochains jours", le Real Madrid ne précise rien sur la durée d'indisponibilité, même si les médias espagnols évoquent une absence d'environ deux mois. Le Real Madrid a souhaité prendre toutes les précautions et a multiplié les analyses avant de prendre la décision avec le joueur, qui avait d'abord opté pour une guérison sans opération, avant de changer ses plans.

Arrivé cet été dans la capitale espagnole après avoir été courtisé par le Barça, Arda Güler n'a jamais caché ses ambitions et est considéré comme l'un des plus grands espoirs dans son pays lors des dernières années. À seulement 18 ans, Güler a explosé en 2022-2023. En 35 matchs toutes compétitions confondues, dont 18 titularisations, il a inscrit six buts et délivré sept passes décisives. Il a notamment pris part à la campagne de Ligue Europa, au cours de laquelle le Fener a été éliminé en huitième de finale par le FC Séville, futur vainqueur de la compétition.