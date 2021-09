Mercato: le récit de la semaine où le Real Madrid a tenté d'arracher Mbappé au PSG

Longtemps annoncé, l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé s'est concrétisé le 24 août dernier par une offre à destination des dirigeants du PSG. Si ceux-ci ont refusé clairement la première proposition, ils ont mis plus de temps à répondre à la seconde. Mais l'attaquant de 22 ans restera finalement au club parisien cette saison, pour sa dernière année de contrat.

L'histoire entre le Real Madrid et Kylian Mbappé attendra. L'attaquant de 22 ans n'a finalement pas quitté le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival (achevé mardi soir), alors qu'il se trouve toujours dans la dernière année de son contrat (qui prend fin le 30 juin 2022). Pourtant, le Real Madrid est passé deux fois à l'assaut au cours de la semaine du 23 août pour tenter de chiper le champion du monde 2018, dont l'admiration pour le club espagnol n'est pas un secret.

24 août: la première offre madrilène tombe

Dans la soirée du 24 août, le Real Madrid fait une offre formelle au PSG de 160 millions d'euros pour récupérer Kylian Mbappé. Il s'agit de la première proposition concrète du club madrilène dans ce dossier. Son président Florentino Pérez aurait pourtant pu attendre afin d'économiser de l'argent: les règlements permettent à un joueur en fin de contrat de se mettre d'accord avec un autre club à partir du 1er janvier, pour un départ libre effectif au 1er juillet. Et donc sans indemnité de transfert. Mais le Real Madrid semble décidé à vouloir la pépite dès cette saison. Mais cette offre est perçue par certains comme une opération de communication.

25 août: le PSG dit publiquement non

L'état-major parisien décline l'offre du Real Madrid. Auprès de RMC Sport, le directeur sportif Leonardo explique qu'il n'a de toute façon aucune intention de laisser partir Kylian Mbappé pour une somme inférieure à celle engagée pour le recruter en 2017 à l'AS Monaco (180 millions d'euros).

Même s'il explique que la position du PSG a "toujours été de garder Kylian", le dirigeant brésilien laisse tout de même entendre qu'un transfert est possible: "On ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra". Mais le discours reste tout de même ferme: "Si un joueur veut partir, c’est à nos conditions, ce n’est pas seulement pour Kylian, c’est pour tous les joueurs".

26 août: le Real Madrid fait une deuxième offre, à 180 millions d'euros

Pas découragé par ce premier refus, le Real Madrid soumet une seconde offre au PSG pour Mbappé. Elle se chiffre cette fois, deux jours après la première proposition, à 180 millions d'euros, bonus compris.

L'existence de cette offre fuite pendant le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. À l'issue de celui-ci, le président qatari Nasser Al-Khelaïfi - qui avait auparavant mis la pression au joueur lors de la présentation de Lionel Messi -déclare sur le dossier brûlant: "J'ai été très clair, tout le monde connaît notre position. C'est très clair, on ne veut pas changer".

27 août: le PSG garde le cap, Mbappé serein

Interrogé par la télévision espagnole à la sortie du centre d'entraînement du PSG, Leonardo déclare: "La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé ces deux derniers jours. Rien n'a changé. La situation reste la même". De quoi refroidir un peu plus les ardeurs des supporters madrilènes.

Du côté de Kylian Mbappé, le dossier est suivi avec sérénité. Soit le PSG accepte l'offre du Real Madrid, et le joueur négocie avec le club madrilène pour se mettre d'accord. Soit le PSG reste inflexible, ce qui ne le dérange pas, car il se dit ravi de jouer notamment avec Lionel Messi. Et il sait que le Real Madrid pourra l'accueillir l'été prochain. Une chose est sûre: il n'est pas question de prolonger à Paris, même si de nouvelles propositions ont été récemment faites.

28 août: l'ultimatum du Real Madrid

Sans réponse à sa deuxième offre, le Real Madrid fait savoir qu'un ultimatum est fixé au 30 août. Le club madrilène exige que le PSG lui réponde formellement. En parallèle, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino assure que Kylian Mbappé ne lui a rien dit sur son futur.

29 août: Mbappé régale sur le terrain pour la première de Messi

Dans ce contexte confus, Kylian Mbappé réussit à faire abstraction de l'agitation autour de lui pour se concentrer sur le terrain. Titulaire face à Reims, le buteur parisien signe le doublé de la victoire (2-0), pour la 4e journée de Ligue 1 et, surtout, la première de Lionel Messi. "Trois points, deux buts... La nuit parfaite", écrit-il sur Instagram.

30 août: le Real Madrid stoppe les négociations

L'ultimatum ayant expiré, le Real Madrid stoppe les discussions avec le PSG. Les représentants à Paris du club madrilène font aussi savoir qu'il ne faut pas s'attendre à une troisième offre. Le Real Madrid souhaite finalement se concentrer sur la signature libre de Kylian Mbapé pour la saison prochaine. Dans le camp d'en face, le PSG pense qu'il est encore possible de prolonger le contrat de sa superstar.

31 août: pas de rebondissement, Mbappé termine le mercato à Paris

Le marché des transferts s'est achevé mardi soir à 23h59. Le Real Madrid doit se contenter de la signature du grand espoir français Eduardo Camavinga. Le Paris Saint-Germain, qui enrôle le prometteur Nuno Mendes, n'annonce qu'un départ mineur: celui de Pablo Sarabia, en prêt vers le Sporting Portugal. Mais rien pour Kylian Mbappé, qui est donc bien parti pour finir la saison à Paris. À moins qu'il y ait du nouveau au mercato de janvier.