Mercato: le tweet de Manchester City qui pourrait semer le doute en Espagne pour Gündogan

Le compte Twitter espagnol de Manchester City a partagé une publication du milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan s'affichant avec le nouveau maillot des Cityzens. Le timing est pour le moins étrange, dans la mesure où le joueur n'a jamais été si proche de quitter l'Angleterre pour rejoindre l'Espagne, et le Barça.

Simple étourderie ou provocation assumée? Nul ne le saura jamais, mais le compte espagnol de Manchester City a utilisé Ilkay Gündogan, qui se rapproche pourtant du Barça, pour faire la promotion de son nouveau maillot.

La publication en question a disparu en l’espace de quelques minutes, mais on y voyait le milieu de terrain allemand s’accrocher à la tunique pour mieux faire apparaître l’écusson des Cityzens qu’il désignait, accompagné de cette légende: "Quel maillot!" La publication, bien qu’éphémère, a eu le temps de semer le doute en Espagne, même si le transfert du joueur au Barça semble en bonne voie.

Arrivé en 2016 en provenance du Borussia Dortmund qu’il n’a pas l’intention de rejoindre cet été, Gündogan sera libre à l’issue de son contrat qui expire le 30 juin, et qu’il a choisi de ne pas renouveler. Le capitaine de Manchester City est toujours un joueur de Pep Guardiola à cette date, mais le coach lui-même est apparu résigné lors d’un échange avec les journalistes cette semaine. Si le joueur joue pour l'instant la montre et refuse de se prononcer sur son avenir, il ne fait aucun doute qu’il s’écrira ailleurs qu’en Angleterre à partir de la saison prochaine. Et le Barça est aujourd’hui le club le mieux placé pour l’engager, même si le club catalan fait face à des soucis de trésorerie qui lui complexifient la tâche.

Kovacic pour le remplacer à Manchester City

Après avoir remporté tous les titres possibles avec Manchester City, concluant son aventure en apothéose avec la Ligue des champions, Gündogan a exprimé le souhait de relever de nouveaux défis. Et si Manchester City a tenté de le retenir en lui proposant une prolongation d’un an avec une année supplémentaire en option, le Barça lui a de son côté proposé un contrat de trois saisons. Une offre à laquelle il aurait succombé face au pressing incessant du club catalan, mené par Xavi en personne. “Xavi l’a appelé à plusieurs reprises, a confirmé Pep Guardiola. Nous souhaitons qu'il continue parce qu’il est un joueur très important pour nous, mais si finalement il décide d'aller à Barcelone, je lui dirai qu'il s’y plaira.”

Pour pallier ce départ plus que probable de son capitaine, Manchester City n’a pas tardé à lui désigner un successeur en annonçant mercredi un accord avec Chelsea pour le transfert du milieu de terrain croate Mateo Kovacic.