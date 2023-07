Mercato: Lens suivrait de près le meilleur latéral droit de Ligue 2

À la recherche d'un latéral droit, Lens s'intéresse au profil de Kévin Van Den Kerkhof (27 ans), élu meilleur défenseur de Ligue 2 la saison dernière sous le maillot de Bastia.

Lens continue d'étudier plusieurs pistes pour se renforcer. Après avoir officialisé les arrivées de Stijn Spierings, Neil El Aynaoui, Morgan Guilavogui et Andy Diouf, le club nordiste travaille sur le transfert d'un latéral droit. Selon Fabrizio Romano, les Sang & Or s'intéresseraient au défenseur de Bastia, Kévin Van den Kerkhof (27 ans). Élément clé de Régis Brouard et du club corse la saison dernière (38 matchs de championnat, 5 buts, 7 passes décisives), l'ancien joueur de Dudelange a fait partie de l'équipe-type de Ligue 2 l'an dernier lors des trophées UNFP. Lens serait en pole pour accueillir le joueur.

Deux sélections avec les Fennecs

Sous contrat jusqu'en 2026 avec la formation corse, il a également découvert les joies de la sélection, en étant convoqué pour la première fois avec l'Algérie en mars dernier dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Titulaire le 27 mars lors de la victoire au Niger, il a enchaîné une deuxième sélection contre la Tunisie en amical le 20 juin.

Né d'un père algérien et d'une mère française, Kévin Van den Kerkhof a décidé d'opter pour le nom de famille de son paternel (Guitoun), lorsqu'il porte le maillot de l'Algérie. "Lorsque j'ai fait les papiers pour obtenir mon passeport algérien, la loi stipulait que je devais porter le nom du parent qui est d'origine algérienne", détaillait-il auprès de L'Équipe. Van Den Kerkhof, c'est le nom de ma mère, et comme c'est mon père qui est Algérien, j'ai dû prendre son nom pour avoir le passeport. Maintenant, j'ai les deux noms. Van Den Kerkhof sera utilisé en France, mais en Algérie ce sera Guitoun."