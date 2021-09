Mercato: Leonardo dévoile les coulisses de l'arrivée de Messi au PSG

Dans une interview à Canal+, Leonardo explique que le PSG avait pris contact avec Lionel Messi à partir du mois de janvier 2021 pour le faire venir.

Pour Leonardo, le recrutement de Lionel Messi s'est fait "d'une manière parfaite". Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a donné quelques détails sur l'arrivée de l'Argentin au cours du mercato, lors d'une interview diffusée mercredi par Canal+. À cette occasion, le dirigeant brésilien a assuré que le club avait respecté les règles en ne contactant pas le sextuple Ballon d'or avant la limite des six mois de contrat restants.

"Je ne peux pas cacher qu'on a eu des contacts avant, a expliqué Leonardo. Mais toujours après le mois de janvier, quand il était à six mois de la fin de son contrat. On n'a jamais contacté Messi avant janvier 2021".

"Son idée était de rester à Barcelone"

À la suite des premiers contacts, Leonardo en a tiré cette conclusion: "Je pense que son idée était de rester à Barcelone. (...) Honnêtement, c'était clair que son envie était de rester et peut-être finir sa carrière".

"Puis l'histoire de Messi à Barcelone s'est finie, et on est arrivés. L'envie de venir qu'il a démontrée nous a beaucoup motivé pour le faire. Imaginer un joueur comme Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'énorme, de très beau", a conclu le directeur sportif du PSG, qui en a profité pour faire l'éloge du comportement de la star. "J'apprends à le connaître. C'est quelqu'un de très correct, de très sérieux et très concret".