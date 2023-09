Mercato: Lloris explique pourquoi il a refusé l'OGC Nice dans la dernière ligne droite

Hugo Lloris a admis avoir eu des contacts avec l'OGCN pour un éventuel retour en fin de mercato. Mais le gardien de 36 ans a refusé, estimant que son club formateur méritait mieux "qu’une décision à l’emporte-pièce".

La rumeur enflait dans les dernières heures du mercato. Alors qu'il envisageait d'honorer sa dernière année de contrat avec Tottenham, Hugo Lloris a été approché par l'OGC Nice, qui cherche une doublure à Marcin Bulka depuis le départ de Kasper Schmeichel. Dans une interview pour Nice-Matin, l'ancien capitaine des Bleus a admis avoir eu des contacts avec le club azuréen pour un éventuel retour.

"Hier (vendredi, ndlr), à une heure de la clôture du mercato, je reçois l’appel d’un agent qui évoque la possibilité de rejoindre l’OGC Nice. Les perspectives de jeu et le projet sportif, véritables moteurs de décision pour un joueur, bien au-delà des conditions financières, ne sont pas abordés clairement, explique-t-il. Mon parcours professionnel démontre que l’échange, le partage et la construction collective ont toujours forgé mes décisions. Plus encore s’il s’agit de revenir au club qui m’a vu naître et formé. Les supporters, l’équipe et la saison amorcée méritent mieux qu’une décision à l’emporte-pièce sur un coup de fil sans attente ou projet clair à une heure de la clôture du mercato. A un moment où je ne m’attends pas à ça."

"Signer sans vision sportive et impact positif direct sur l’équipe, non"

Dans cette situation, Hugo Lloris a pris une décision radicale. "Pour être honnête, je ne pouvais pas m’engager sans cette vision commune partagée au minimum avec le président et l’entraîneur. L’OGC Nice reste et restera un club différent pour moi. C’est ma ville, mon club, mon sang. Un gardien (Marcin Bulka) est en place aujourd’hui. Il est sans doute l’un des meilleurs en ce début de saison. Il a une carrière prometteuse devant lui. Rejoindre un club pour jouer, construire, performer, oui, signer sans vision sportive et impact positif direct sur l’équipe, non."

Pendant que le Gym cherche une doublure, qui sera un joueur libre ou un joker, Teddy Boulhendi est promu, passant dans la hiérarchie des gardiens de numéro 3 à numéro 2.