Equipe de France Espoirs: Sofiane Diop valide la nomination de Thierry Henry et vante son "oeil" pour détecter les bons joueurs

Entraîné par Thierry Henry à l'AS Monaco, Sofiane Diop s'est dit "très content" pour son ancien coach, récemment nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France de France Espoirs. Pour le joueur de l'OGC Nice, Henry est un entraîneur "très exigeant", capable de déceler le potentiel des jeunes.

Sofiane Diop est l'un des rares joueurs en France à avoir déjà évolué sous les ordres de Thierry Henry. Lancé par Leonardo Jardim en août 2018 à l'AS Monaco, l'actuel joueur de l'OGC Nice avait ensuite été dirigé par Henry entre octobre 2018 et janvier 2019. Plus de quatre ans après son départ du Rocher, l'ancien attaquant a été nommé à la tête de l'équipe de France Espoirs.

"Un coach très exigeant"

En conférence de presse ce vendredi à deux jours d'un match face à Strasbourg en Ligue 1, Sofiane Diop s'est dit "très content" pour Thierry Henry. "On en a parlé un peu ensemble, a confié l'ailier de 23 ans. Il disait qu'il fallait travailler maintenant avec son groupe. Il va avoir de grosses échéances. Mon petit frère (Edan, NDLR) va peut-être intégrer les Espoirs j'espère."

Thierry Henry a signé un contrat de deux ans avec la FFF et devra mener les Bleuets lors de l'Euro 2025, où il faudra déjà se qualifier. L'homme aux 51 buts avec le maillot bleu sera à la tête de l'équipe de France olympique à Paris en 2024, où il s'appuiera sur les Espoirs avec en bonus trois joueurs qui pourront dépasser cette limite d'âge.

"C'est un coach très exigeant, a assuré Sofiane Diop à propos de Thierry Henry. Il a connu le très haut niveau. Il veut inculquer sa mentalité à ses joueurs, avec la culture du travail et de l'exigence, sur et en dehors du terrain. Il n'y a jamais trop de soucis avec les Espoirs, la qualité des joueurs n'est pas à remettre en cause. A lui de faire le boulot, je lui souhaite bonne chance."

"Il a l'œil pour voir les très bons joueurs"

Depuis sa courte expérience à l'AS Monaco, l'ancien joueur d'Arsenal a connu une expérience en MLS avec l'Impact Montréal et a retrouvé à nouveau un rôle d'adjoint de la sélection belge lors de l'Euro 2021 et de la Coupe du monde 2022.

"C'était une saison compliquée, se souvient Sofiane Diop sur ce passage monégasque de Thierry Henry. Il y a eu des jeunes joueurs qu'il a lancé, dont Khephren Thuram. Il a l'œil pour voir les très bons joueurs. Il les a lancés parce qu'ils avaient le potentiel. La plupart, il ne s'est pas trompé. Ils sont quasi tous en pro."

De son côté, Sofiane Diop est "encore en réflexion" en ce qui concerne sa sélection, avec une tendance pour le Sénégal. Les chances de le voir sous le maillot de l'équipe de France, et par conséquent sous les ordres de Thierry Henry pour les Jeux olympiques, semblent désormais très faibles.