Mercato: l'Inter va passer à l'action pour Romelu Lukaku

Prêté par Chelsea à l'Inter Milan la saison dernière, Romelu Lukaku veut rester chez les Nerazzurri, qui vont bientôt proposer une offre aux Blues pour garder l'attaquant de 30 ans dans leurs rangs.

Romelu Lukaku se plaît en Italie. Prêté par Chelsea à l'Inter Milan lors de l'exercice 2022-2023, Romelu Lukaku (30 ans) a retrouvé de la confiance après une aventure difficile avec les Blues (15 réalisations en 59 rencontres). L'international belge veut d'ailleurs rester chez les Nerazzurri, avec qui il a inscrit 14 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues. Problème: il appartient encore à l'équipe de Todd Boehly puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2026.

L'Inter doit vendre

De son côté, la direction intériste se prépare à passer à l'action, comme le révèle La Gazzetta Dello Sport. Mais pour définitivement acheter le buteur belge après avoir attiré Marcus Thuram, l'Inter a besoin de vendre. Marcelo Brozovic va filer à Al-Nassr et les tifosi ne seraient pas contre un départ d'André Onana, qui pourrait rapporter gros (entre 50 et 60 millions). Cette éventuelle grosse rentrée d'argent permettrait au club milanais d'avoir une marge de manoeuvre plus flexible pour gérer le dossier de l'attaquant.

Si Chelsea demande 40 millions pour Lukaku l'Inter ne veut pas en dépenser plus de 30 millions, payables sur plusieurs saisons. L'autre option pourrait mener à un nouveau prêt payant de 5 millions d'euros. Depuis samedi, il est officiellement redevenu un joueur de Chelsea. Mais Lukaku, lui, ne veut que l'Inter. Ces derniers jours, il aurait refusé un contrat mirobolant de trois ans à 40 millions d'euros par saison pour rejoindre Al-Hilal, en Arabie Soudite.