Manchester City-Inter: le nouveau cauchemar de Lukaku, moqué après ses échecs en finale

En raison de deux ratés en finale de la Ligue des champions, Romelu Lukaku (30 ans) se retrouve de nouveau au cœur des critiques, comme ce fut le cas en décembre dernier après ses échecs avec la Belgique en Coupe du monde.

Il fut à la fois la plus grande menace mais aussi le sauveur… de Manchester City. La soirée de Romelu Lukaku (30 ans) a viré au cauchemar samedi lors de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan (1-0). Entré en jeu à la 57e minute à la place d’Edin Dzeko, l’attaquant belge a pesé sur la défense adverse, passant à quelques centimètres de libérer son équipe et ses supporters. Rien ne s’est finalement passé de cette manière et depuis l’échec de l’Inter, Lukaku se retrouve encore moqué sur les réseaux sociaux.

Il commence à y être habitué. Ses maladresses régalent souvent les esprits moqueurs et sa manière de contrer la tête de son équipier Federico Dimarco (71e) alors qu’elle prenait la direction du but circule en boucle. Ce sauvetage malencontreux rappelle celui du même genre sur une tête d’Alexis Sanchez face au Sahkhtar Donetsk en Ligue des champions (0-0) en 2020.

Samedi, Il y eut surtout cette énorme occasion (88e) à la réception d’une remise de Robin Gosens. Seul dans les 5,50m, le Belge a repris de la tête avant de voir Edereon repousser le danger du pied. Son raté de la dernière chance a anéanti les espoirs de ses équipiers, dont plusieurs sont tombés au sol de dépit.

"Même Ederson ne sait pas comment il a arrêté la tête de Lukaku"

"Il y a des moments où le ballon entre et d'autres pas, a simplement commenté Lautaro Martinez à l’issue de la rencontre. Ce soir (samedi), même Ederson ne sait pas comment il a arrêté la tête de Lukaku." Même soutien chez Simone Inzaghi, entraîneur de l’Inter: "Hier (vendredi en conférence d'avant-match, ndlr), j'ai dit que je n'échangerais mes joueurs pour rien au monde, ce soir vous pouvez comprendre pourquoi, a-t-il lancé à l’issue du match. Cette déception peut nous aider à grandir plus tard. Jouer une finale contre un tel adversaire... On a tiré sur la barre transversale, le ballon a failli franchir la ligne sur une autre occasion, à quelques millimètres près. Parfois, cela se passe comme ça. Mais encore une fois, mes joueurs peuvent être fiers d'eux après le match qu'ils ont fait."

Réconforté par son camp, Lukaku fait face à un déferlement de moqueries et de haine sur les réseaux sociaux. Avec son lot d’insultes racistes comme l’attaquant belge en est régulièrement la cible. Ce fut le cas lors de sa saison en Italie, mais aussi après la Coupe du monde avec la Belgique où ses occasions immanquables ont participé à l’élimination dès la phase de poule. Il avait fini en pleurs le dernier match, réconforté par Thierry Henry, alors adjoint de Roberto Martinez. L’ancien attaquant de l’équipe de France lui a encore apporté son soutien, samedi sur le plateau de CBS Sports.

Inzaghi, Henry, Lautaro au soutien

"Il devra vivre la même chose qu’après la Coupe du monde, a prévenu le champion du monde 1998. Les gens le blâmeront à nouveau - surtout avec cette tête manquée à la fin. Il va devoir apprendre à vivre avec ça. J’ai gagné des finales, mais aussi perdu. Parfois, vous êtes juste du mauvais côté."

Ses ratés en finale concluent une saison chaotique pour "Big Rom" revenu à l’Inter dans un climat de défiance, sous forme de prêt, un an après avoir claqué la porte du club. Pris à partie par ses propres supporters, blessé, en méforme, il a finalement remonté la pente en bénéficiant de la confiance de Simone Inzaghi (37 matchs, 14 buts). Le Belge a bien terminé la saison (5 buts lors des 5 derniers matchs de Serie A) mais n’est pas certain de rester en Lombardie.

"Il a montré un grand attachement à l'Inter, c'est un garçon incroyable, a lancé le président du club Steven Zhang, à l’issue de la rencontre. Il a un contrat avec Chelsea, donc nous devrons leur parler pour comprendre ce qu'il faut faire." Soutenu, Lukaku ne s'est pas exprimé après la finale, qu'il a indéniablement animée. Mais pas de la manière espérée.