Mercato: Manchester City a bouclé l’achat d’un espoir argentin

Le club argentin de l’Estudiantes de La Plata a confirmé ce vendredi le départ du prometteur Dario Sarmiento vers la Premier League. L’ailier argentin de 18 ans rejoindra Manchester City dès l’ouverture du mercato estival en juillet prochain.

Bien parti pour disputer la première finale de son histoire en Ligue des champions, Manchester City doit finir le travail lors de la demi-finale retour face au PSG mardi prochain (dès 21h sur RMC Sport 1). En attendant le duel contre les Franciliens, le club mancunien prépare déjà son mercato estival.

Habitués à recruter des stars à coup de millions, les Skyblues cherchent aussi à dénicher les pépites les plus prometteuses. Après avoir déjà recruté le Brésilien Kayky, la formation entraînée par Pep Guardiola a également recruté l’espoir argentin Dario Sarmiento (18 ans), un gaucher qui évolue au poste d'ailier droit.

Un transfert effectif en juillet

Manchester City n’a pas confirmé la nouvelle, notamment en raison du boycott des réseaux sociaux instauré ce week-end pour lutter contre les injures en ligne, mais le club de l’Estudiantes de La Plata s’en est chargé dès vendredi.

"Le club informe que les conditions énoncées dans l’accord-cadre de transfert signé en temps utile avec Manchester City ayant été remplies, le footballeur de notre institution Dario Sarmiento rejoindra l’entité anglaise à partir du 1 juillet prochain, a confirmé le récent treizième du championnat argentin. Le jeune joueur de la génération 2003 né à Florencio Varela a fait ses débuts le 5 octobre 2019 contre Huracán, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts en équipe première."

Si le montant de la transaction n’a pas fuité, il pourrait s’élever à près de cinq millions d’euros plus des bonus selon les médias sud-américain. Ce transfert s’apparente à un gros pari pout les Citizens alors que Dario Sarmiento n’a disputé que 21 apparitions (aucun but et une passe décisive) avec l’Estudiantes.

