PSG-Manchester City: entre frustration et espoir... le film exceptionnel de la demie aller

EXCLU RMC SPORT - En tête à la mi-temps grâce à une première période d'une grande qualité, le PSG s'est effondré en seconde période et a concédé la défaite (1-2) contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions ce mercredi. Un match au cours duquel les Parisiens sont passés par toutes les émotions sur la pelouse du Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain a d'abord frappé un grand coup. Il a fini assommé, sonné par un quart d'heure cauchemardesque. Renversé par Manchester City (1-2) dans sa demi-finale aller de Ligue des champions, le club de la capitale a vécu deux matchs bien différents en l'espace de 90 minutes.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Après avoir écarté le FC Barcelone et le Bayern Munich au tours précédents, à chaque fois avec des matchs aller de haute volée, le Paris Saint-Germain était bien parti pour rééditer une performance similaire. Comme souvent dans ces grands rendez-vous, le capitaine Marquinhos, de retour de blessure, montre le chemin à ses coéquipiers, avec un coup de casque sur un corner d'Angel Di Maria (15e). Une action décisive où le travail de l'ombre réalisé par Leandro Paredes pour distraire Ruben Dias a eu son petit effet.

Quand Neymar et Mbappé s'effacent, De Bruyne prend le contrôle

Mais la mi-temps transforme Manchester City. L'équipe qui avait parfois pris la mauvaise habitude de douter sur la scène européenne redevient l'ogre confortablement installé en tête de la Premier League. Le PSG, sevré de ballons, flanche. Sur le terrain, les attitudes ne sont plus les mêmes. Pas en réussite mais impliqués avant la pause, Neymar et Kylian Mbappé disparaissent au retour des vestiaires et ne parviennent pas à peser sur le cours de la rencontre. Pire, le Brésilien s'agace et peste contre certaines décisions arbitrales où les choix de ses coéquipiers comme Mitchel Bakker.

À l'inverse, Kevin De Bruyne revit et provoque la chance avec son centre-tir égalisateur. Dans la foulée, Manchester City fait encore pencher le destin en sa faveur, avec un coup franc de Riyad Mahrez rendu décisif par le mur parisien qui s'est comporté comme la mer Rouge.

Cerise sur le gâteau pour le club anglais: Idrissa Gueye écope d'un carton rouge et laisse les Parisiens en infériorité numérique après une vilaine intervention sur Ilkay Gundogan. Treize minutes qui obligent désormais le PSG à accomplir une performance majuscule à l'Etihad Stadium, le mardi 4 mai (en exclusivité sur RMC Sport 1).