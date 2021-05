Le mercato en direct: les médias catalans font de Neymar la priorité du Barça

Tous les deux courtisés par le Real Madrid, Erling Haaland et Kylian Mbappé appartiennent toujours respectivement au Borussia Dortmund et au PSG. Mais cela n'empêche pas Mino Raiola d'imaginer les deux futures stars de la planète foot réunies. L'agent du buteur norvégien l'a fait savoir ce samedi auprès du journal AS.

"L’avenir d’un footballeur ne dépend jamais d’un autre footballeur. Cela dépend de lui-même, a prévenu le bouillant conseiller. Il faut savoir que Messi et Neymar peuvent coexister dans les grands clubs, ou Ronaldinho avec d’autres grands. Haaland peut-il être avec ou sans Mbappé… Les grands joueurs sont toujours ensemble."