Mercato: Manchester United aimerait prêter l’encombrant Mason Greenwood

Manchester United envisage d’envoyer en prêt Mason Greenwood (21 ans), son encombrant joueur objet d’une enquête interne depuis plusieurs mois après l’abandon de poursuites pour viol.

Un prêt pour éloigner le problème? L’épineux cas Mason Greenwood (21 ans) continue de peser sur Manchester United. Le club anglais a ouvert une enquête interne contre son joueur depuis l’abandon des poursuites judiciaires pour "tentative de viol et d’agression" contre lui en février dernier. S’il ne fait plus l’objet d’accusation (en raison du "retrait de témoins clés et de nouveaux éléments", selon la justice britannique), son cas reste très épineux puisque de nombreux éléments rendus publics écornent tout de même largement la réputation de l’international anglais (1 sélection). Et par ricochet celle du club.

Un prêt pour se donner un nouveau temps de réflexion

Les Red Devils auraient intensifié leur enquête interne pour déterminer si la présence de l’ailier dans les rangs discréditait le club. Greenwood n’a plus porté le maillot mancunien depuis le début des accusations en 2022, tout en restant intégralement payé. Les dirigeants cherchent donc la meilleure solution éthique et économique pour un membre de l’effectif sous contrat jusqu’en 2025 avec une année supplémentaire en option.

Selon le Daily Mail, cela pourrait donc passer par un prêt cet été. Un moyen d’éloigner temporairement les problèmes, de se donner un nouveau temps de réflexion mais aussi de jauger l’accueil du public et de l’opinion sur le joueur. Reste à trouver un port d’attache d’accord pour l’accueillir. Un départ dans un autre club anglais semble inenvisageable au regard de sa réputation largement entachée. Manchester United aurait reçu des offres en provenance de Turquie mais le joueur aimerait évoluer à un niveau plus élevé. Un départ en Italie ou en Espagne pourrait être envisagé en fonction de potentielles offres.

Encore faut-il recevoir des offres. S’il n’est plus inquiété par la justice, Greenwood suscite une certaine défiance et s’attacher ses services implique d’étudier l’impact en termes d’image. Un départ en Espagne, pays très impliqué socialement et juridiquement sur les violences faites aux femmes, semble complexe. En Serie A, son nom a récemment été du côté de la Juventus.