Mercato: Rabiot temporise sur son avenir

Le milieu de terrain de l'équipe de France, Adrien Rabiot, est en fin de contrat avec la Juventus Turin.

Au moins cette fois, ses six derniers mois de contrat avec la Juventus Turin ne se passent pas au placard comme avec le PSG. Alors qu'il sera libre en fin de saison, Adrien Rabiot reste toujours très evasif sur son futur club.

Dimanche, en zone mixte, il a expliqué attendre la fin de saison avant de voir si il prolongeait ou pas à Turin. "Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici. J’attends toujours de discuter avec le club. Je tente de faire de mon mieux sur le terrain pour aider l’équipe et nous ferons le bilan en fin de saison. Nous parlerons de mon avenir à la fin de la saison et pour le moment le principal, c’est le club et faire de bons matchs." Après ses 15 points ce sanction, la Juventus est 7e de Serie A, à 30 points de Naples.

Il y a deux semaines, pendant la trêve internationale où Mbappé avait tressé des louanges sur le milieu de terrain, Adrien Rabiot avait expliqué qu'il se sentait bien à Turin mais ne voulait déjà pas présager de l'avenir. "Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles, mais nous en parlerons certainement bientôt, parce que dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme, a confié l’international français à Tuttosport. Il y a la possibilité de partir mais aussi de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant. Je me sens bien à Turin, je fais du bon travail au club et il y a une bonne relation avec les dirigeants, les coéquipiers et l'entraîneur. Il m'a également aidé en deux ans et m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout cela est important pour me sentir bien et faire le bon choix pour mon avenir."