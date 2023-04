Mercato: Manchester United débute les grandes manoeuvres pour Kane

Selon le Telegraph, les Red Devils ont commencé à se rapprocher de Tottenham en vue d'un éventuel transfert de l'attaquant anglais Harry Kane cet été. Le capitaine des Spurs est sous contrat jusqu'en 2024 mais la mauvaise passe actuelle du club londonien et, surtout, la possible absence de Ligue des champions l'année prochaine pourraient le conduire à partir.

Il y a quelques jours encore, le président des Spurs Daniel Levy mettait sur la table la possibilité de créer "une statue" aux abords du Tottenham Hotspur Stadium afin de rendre hommage au meilleur buteur du club, Harry Kane (274 buts en 429 matchs). Mais quelques heures après avoir connu une humiliation sur la pelouse de Newcastle (6-1) dimanche en Premier League et après avoir évincé Cristian Stellini, l'entraîneur intérimaire depuis le départ d'Antonio Conte, dans la foulée, pas sûr que l'attaquant anglais se voit rester dans le club où il a effectué tout son parcours professionnel.

Vers une fin de l'aventure avec les Spurs pour Kane ?

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club londonien, Kane temporise sur une éventuelle prolongation, comme le rapporte le Telegraph. Les deux défaites consécutives en championnat ont fait mal dans les têtes et, surtout, la possibilité de ne pas disputer la prochaine Ligue des champions serait un obstacle de plus qui empêcherait le joueur de 29 ans de rempiler. Actuellement, Tottenham est 5e à six longueurs de Manchester United, mais les Red Devils comptent deux matchs en moins.

Justement, les deux équipes se retrouvent jeudi soir (21h15) pour un affrontement qui pourrait être déterminant dans cette fin de saison. Et il est possible que United profite de l'occasion pour draguer ouvertement le capitaine des Three Lions. En effet, toujours selon le quotidien britannique, le club mancunien a commencé à tâter le terrain en vue d'une possible signature de Kane cet été.

Tottenham n'entend pas brader son meilleur buteur

Des émissaires tentent de savoir quelles sont les attentes du président de Tottenham, réputé inflexible en matière de transferts. Des sources mentionnées par le Telegraph indiquent que Daniel Lévy n'écoutera pas les offres en deça de 100 millions de livres (112 millions d'euros) provenant de clubs anglais - 80 millions de livres (90 millions d'euros) pour des clubs étrangers. Il pourrait même opposer une fin de non-recevoir à tous les prétendants en gardant Kane jusqu'à l'expiration de son contrat. Mais il verrait, alors, l'avant-centre partir libre en 2024...

La nomination du prochain entraîneur des Spurs pourrait, enfin, avoir son importance. Julian Nagelsmann semble être le premier choix selon la presse anglaise. Le chantier pour remettre le club sur les rails s'annonce important, alors que la crise sur le terrain mais aussi en dehors - éviction du coach, démission du directeur général du football - menace.