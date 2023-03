Mercato: Manu Koné répond à un intérêt du PSG

Manu Koné (21 ans), milieu français du Borussia Mönchengladbach, se dit séduit par l’idée de jouer un jour avec Kylian Mbappé au PSG tout en rappelant son attachement au club allemand où il est sous contrat jusqu’en 2025.

Deux ans après son transfert de Toulouse vers le Borussia Mönchengladbach, Manu Koné (21 ans) s’est imposé dans l’entrejeu de l’équipe allemande. Au point de susciter des intérêts et quelques rumeurs de départ dès l’été prochain. Dans une interview à Sport Bild, le milieu de terrain français y répond. "Je me sens très à l'aise au Borussia, confie-t-il. Les rumeurs de transfert ne me dérangent pas, je suis entièrement concentré sur la suite de la saison. Ensuite, nous verrons ce qui se passera."

"Je ne me réveille pas tous les jours en pensant à Mbappé"

Vendu neuf millions d’euros par le TFC, il est actuellement sous contrat jusqu’en 2025 avec le club allemand. Natif de la région parisienne (Colombes), Koné intéresserait le PSG, selon Bild, qui l’interroge sur une potentielle signature dans la capitale française où il pourrait côtoyer Kylian Mbappé. "Maintenant, je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé, sourit-il. Mais bien sûr: si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attrayant."

S’imagine-t-il un jour avec le maillot parisien? "Je peux imaginer beaucoup de choses, répond-il. Mais j'ai un contrat jusqu'en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach." Son cœur battait pour deux autres cadors européens dans sa jeunesse: le Real Madrid et Chelsea. "Le Real parce que Cristiano Ronaldo y a joué, précise-t-il. Et Chelsea, parce que c'est là qu'était Didier Drogba. C'était mes idoles!"

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

En attendant de se projeter sur son avenir, il veut confirmer ses bonnes prestations au cœur de la saison mitigée de son équipe (10e de Bundesliga). L’international Espoirs (6 sélections) pense aussi à un destin avec l’équipe de France A. "Bien sûr, c'est un rêve d'être convoqué en équipe nationale, je vais travailler dur pour ça, reconnaît-il. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun contact avec Didier Deschamps. Les championnats d'Europe Espoirs en Roumanie et en Géorgie se profilent pour nous fin juin. Deschamps gardera certainement un œil là-dessus."