Mercato: Martial veut quitter Manchester United cet hiver

En manque de temps de jeu cette saison à Manchester United, l'attaquant français Anthony Martial souhaite changer de club lors du mercato hivernal à venir. Son agent l'a annoncé ce vendredi.

Seulement deux titularisations en Premier League et dix apparitions toutes compétitions confondues. Pour un but marqué. Et pas une seule passe décisive. A 26 ans, Anthony Martial vit sans doute son début de saison le plus compliqué depuis son explosion au plus haut niveau.

Confronté à une concurrence importante, pas épargné par les blessures et loin de sa meilleure forme lorsqu'il est aligné, le Français semble dans une impasse à Manchester United. Lui-même en a conscience, à tel point qu'il espère changer d'air cet hiver. "Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais bientôt en parler au club", a annoncé ce vendredi son représentant Philippe Lamboley à Sky Sports.

Evoqué notamment au Barça

Passé de Monaco aux Red Devils pour plus de 50 millions d'euros (hors bonus) à l'été 2015, Martial est actuellement sous contrat jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option. Il avait prolongé la dernière fois début 2019, au bout de longues négociations. Reste à connaître la position de ses dirigeants. Et celle de Ralf Rangnick. Touché à un genou, il n'a pas encore été aligné par l'entraîneur allemand, qui peut compter en attaque sur Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Jadon Sancho ou encore Edinson Cavani, dont le retour à l'entraînement est prévu en début de semaine prochaine.

Ces derniers mois, le nom de Martial a notamment été évoqué du côté du FC Barcelone, fraîchement éliminé de la Ligue des champions, et à Newcastle, bien décidé à se renforcer cet hiver pour réussir sa mission maintien en Premier League. A un an de la Coupe du monde au Qatar, l'ancien Lyonnais sait qu'il ne doit pas se tromper dans le choix de son futur club, afin de retrouver du temps de jeu et de conserver ses chances d'être retenu par Didier Deschamps fin 2022.