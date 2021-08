Mercato: Messi annonce vouloir "gagner à nouveau la Ligue des champions"

Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone, ce dimanche, lors d’une conférence de presse très émouvante. L’attaquant argentin en a profité pour confirmer la possibilité qu’il signe au PSG, tout en annonçant vouloir soulever une cinquième Ligue des champions.

Lionel Messi n’a pas annoncé sa future destination lors de sa conférence de presse d’adieu, ce dimanche à Barcelone. Mais l’attaquant de 34 ans a confirmé qu’il pourrait bien rejoindre le PSG d’ici peu. En précisant que le deal n’était pas encore bouclé. "C’est une possibilité, a reconnu le sextuple Ballon d’or. Mais il n’y a rien de régler avec personne. Rien n’est finalisé. Il y a plusieurs clubs qui se sont intéressés à moi. Pour l’instant, rien n’est fermé. Tout est ouvert."

Depuis l’annoncé de son départ du Camp Nou, la Pulga s’est sérieusement rapprochée de Paris, où tout le monde l’attend avec une impatience euphorique. Du vestiaire, aux dirigeants, en passant par les supporters. Messi, lui, entend bien continuer à marquer l’histoire du foot de son empreinte. En étoffant son immense palmarès, qui comporte notamment quatre Ligue des champions.

"Égaler le record de Dani Alves"

"Les gens du Barça me connaissent et savent que je suis un vainqueur. Je veux continuer à être compétitif, en gagnant à nouveau la Ligue des champions et d’autres titres. Ce sera l’un de mes objectifs", a-t-il expliqué. Un discours qui exclut la possibilité de le voir s’exiler aux États-Unis, où l’Inter Miami de David Beckham lui fait les yeux doux, ou revenir en Argentine, où les Newell’s Old Boys en rêvent.

Messi veut profiter de ses dernières à années au plus haut niveau pour tenter de tutoyer le record de trophées de Daniel Alves (43), récent vainqueur des JO de Tokyo avec le Brésil. L’Argentin compte actuellement 38 lignes à son palmarès: "Je veux féliciter Dani pour sa médaille d’or olympique. Je vais me battre pour l’égaler. Ou au moins m’en rapprocher. C’est ma mentalité. Je veux continuer à jouer et gagner".