Mercato: "Le PSG est une possibilité, mais rien n’est finalisé", explique Messi

Lionel Messi a tenu une conférence de presse ce dimanche pour dire adieu au FC Barcelone. L’attaquant argentin en a profité pour annoncer que son futur club pourrait être le PSG, en précisant que rien n’était encore acté.

Submergé par l’émotion. Lionel Messi a fondu en larmes durant de longues minutes au moment de dire adieu au FC Barcelone, son club de toujours, ce mardi en conférence de presse. Après avoir expliqué les raisons de son départ de Catalogne, l’attaquant argentin a été interrogé sur son avenir. Et sa prochaine destination.

En évoquant forcément le PSG, dont le sextuple Ballon d’or s’est rapproché ces derniers jours. "C’est une possibilité, a reconnu la star de 34 ans, sans contrat depuis le 30 juin dernier. Mais il n’y a rien de régler avec personne. Rien n’est finalisé. Il y a plusieurs clubs qui se sont intéressés à moi. Pour l’instant, rien n’est fermé. Tout est ouvert (...) Je serai dans une équipe qui sera peut-être en concurrence avec le Barça et je ferai tout pour gagner. Comme je l'ai toujours fait."

Messi a également été questionné sur la fameuse photo de ses vacances en compagnie des Parisiens Neymar, Marco Verratti, Leandro Paredes et Angel Di Maria. Un cliché posté sur les réseaux il y a quatre jours, qui a énormément fait parler: "On a dit beaucoup de choses sur cette photo. Nous nous sommes venus à Ibiza, on a passé la soirée ensemble. On est amis et on s'est retrouvés dans ma maison. On a fait une photo, rien de plus. Tout le monde a plaisanté là-dessus. En disant: "Tu vas à Paris, tu vas à Paris". On verra. Mais c'étaitjuste une photo de copains qui sont en vacances ensemble. Rien de plus."

"C’est un changement difficile"

Lors de son échange avec les journalistes, Messi a rappelé qu’il souhaitait rester au Barça cet été. Mais que sa prolongation n’a pas pu aboutir pour des raisons financières. Très touché à l’heure de quitter l’équipe avec laquelle il a tout gagné, l’idole du Camp Nou est désormais tournée vers son nouveau challenge.

"Recommencer à zéro, c’est un changement difficile, a-t-il expliqué. Pour ma famille aussi, parce que mes enfants ont grandi dans cette ville. Mais il faut l’accepter et aller de l’avant." Un avant qui semble le mener tout droit vers Paris, où l’excitation est à son comble ce week-end.