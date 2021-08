Mercato: comment le PSG va jouer avec Messi

Avec l’arrivée de Lionel Messi, le PSG va basculer dans une autre dimension. Sur le terrain aussi, où Mauricio Pochettino va devoir trouver la meilleure formule pour intégrer le sextuple Ballon d’Or aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé.

Rêver plus grand. Toujours plus grand. Jusqu’à réaliser l’impensable. Le PSG a réussi à s’offrir les services de Lionel Messi. L’idole du Barça. L’un des plus grands joueurs de l’histoire du foot. Il va falloir un peu de temps pour digérer cette nouvelle et s’habituer à voir le sextuple Ballon d’or promener son talent sur les pelouses de Ligue 1. Mais pour Paris, l'heure est déjà au changement. L’attaquant argentin débarque évidemment dans la capitale pour être un titulaire indiscutable. Si ce n’est le nouveau taulier de l’équipe, aux côtés de son pote Neymar. Reste à savoir dans quel rôle Mauricio Pochettino va utiliser son illustre compatriote. En fonction des schémas et des forces en présence, plusieurs possibilités s’offrent à lui.

L’aile droite, son secteur préférentiel

C’est son poste naturel. Celui où il a débuté en Catalogne et où il a le plus de repères. Lorsqu’il évolue sur l’aile droite, le long de la ligne, et qu’il prend de la vitesse pour rentrer sur son pied gauche, Lionel Messi est tout simplement irrésistible. Ses chevauchées fantastiques en partant de cette position se comptent par dizaines. Le plus évident serait que Mauricio Pochettino place sa recrue star dans un rôle qu’il connait par cœur et où il brille comme personne. Ça entraînerait forcément un changement majeur pour Angel Di Maria, l’un de ses grands amis, qui se retrouverait sur le banc. Au sein d’une attaque à trois, Messi serait alors à droite, Neymar à gauche et Kylian Mbappé en pointe.

Un meneur de jeu haut de gamme

Lionel Messi empile les buts à une cadence vertigineuse depuis ses débuts professionnels. Mais le génie argentin est également un passeur hors pair. L’un des meilleurs jamais vus sur un terrain rectangulaire. Avec sa technique naturelle et sa vista, la Pulga est capable de mettre ses partenaires sur orbite à tout moment. Dans les meilleures conditions. Pochettino pourrait donc décider de lui confier les clés du jeu parisien en l’utilisant comme un meneur de jeu. Le sextuple Ballon d’or pourrait alors se retrouver, dans un 4-2-3-1, avec Di Maria à sa droite, Neymar à sa gauche et Mbappé en avant-centre.

Un faux 9 potentiel

Il n’a pas beaucoup évolué dans cette position. Mais Pep Guardiola l’a tout de même initié à la pointe de l’attaque lors de leur aventure commune à Barcelone. Avec son talent de dribbleur, sa qualité de passe et son sens du but, Leo Messi est tout à fait en mesure d’évoluer comme un faux n°9. En cas d’absence de Kylian Mbappé, par exemple, Mauricio Pochettino pourrait être tenté de tester l’ancienne idole du Camp Nou dans ce registre. Avec Di Maria sur l’aile droite et Neymar sur l’aile gauche.

Associé à Mbappé en pointe

Il existe une autre possibilité pour voir Lionel Messi un cran plus haut sur le terrain. Dans une position plus ou moins axiale. Si Pochettino décide de maintenir Neymar dans son rôle de meneur de jeu, au sein d’un 4-3-3, le magicien argentin pourrait alors être associé à Kylian Mbappé en pointe. Pour former un duo de feu.