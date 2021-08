Messi: la folie touche aussi les réseaux sociaux du PSG

Alors que Lionel Messi est en route pour Paris afin de s'engager avec le PSG, la folie autour de son arrivée est en train de prendre à tous les niveaux du club de la capitale. A commencer par les réseaux sociaux, où le nombre de suiveurs explose derrière le recrutement de la superstar argentine.

Cette fois, c’est bon. Il arrive. A l’heure d’écrire ces lignes, Lionel Messi est dans un avion entre Barcelone et Paris, où l’attend sa nouvelle vie et son nouveau défi sportif. Le PSG va recruter un des meilleurs joueurs de l’histoire et une icône planétaire. Qui va lui coûter cher mais aussi lui rapporter gros. Au-delà de l’apport sportif, l’arrivée de l’Argentin dans la capitale française représente un coup de booster incroyable pour le club dans sa volonté de faire grandir son nombre de fans. C’était déjà le cas avec Neymar en 2017. Mais Messi, c’est encore autre chose.

Membre du top 10 mondial des personnalités les plus suivies sur Instagram tous secteurs confondus avec 245 millions de "followers", ce qui le place entre la chanteuse-actrice Selena Gomez et la star (on ne trouve pas mieux pour la désigner) Kim Kardashia, le désormais ex-joueur du Barça provoque une explosion de l’intérêt pour les réseaux sociaux du PSG. Selon les chiffres du Parisien, le compte Insta du club parisien gagnait en moyenne 24.000 nouveaux abonnés par jour entre le début de l’année et le 4 août.

Un chiffre multiplié par presque dix depuis quatre jours avec une moyenne à 211.600. Qui continue de grimper. Entre ce lundi en milieu de journée et ce mardi au même moment, le compte est passé de 38,5 à 39 millions de suiveurs. La tendance ne se limite pas à Instagram. Twitter, YouTube: l’explosion est globale. A la hauteur de l’attente qui entoure l’arrivée de la "Pulga".

Le compte Twitter en langue espagnole du PSG a ainsi vu sa moyenne de nouveaux abonnés quotidiens passer de 612 à 8.400. Le début d’un mouvement qui va se ressentir à tous les étages du club. L’arrivée de Neymar en 2017 avait permis d’écouler 900.000 maillots sur une année, dont 30% au nom de la star brésilienne, un record battu en 2019 avec plus d’un million de maillots écoulés grâce au partenariat avec la marque Jordan Brand. Jusqu’où ce chiffre peut-il monter avec Messi, adulé aux quatre coins du monde?