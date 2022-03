PSG: "C'est le club de ses rêves d’enfant", Vasilyev témoigne de l'intérêt de Mbappé pour le Real

Dans un entretien donné au Parisien, l'ancien vice-président monégasque Vadim Vasilyev souffle aux dirigeants du PSG la meilleure méthode selon lui pour conserver Kylian Mbappé la saison prochaine. Il donne aussi son avis sur les rumeurs qui l'envoient au Real Madrid.

Vadim Vasilyev a son petit avis sur la meilleure façon pour le PSG de garder son joyau Kylian Mbappé. "Je l’installerais au cœur du projet en lui faisant comprendre toute son importance", explique l’ancien vice-président de l’AS Monaco (2013-2019), reconverti comme agent de joueurs, dans une interview accordée ce samedi au Parisien. Vasilyev connaît bien l'attaquant de 23 ans puisqu'il était en poste à son arrivée sur le Rocher en 2013 et il était encore là au moment de son départ pour le PSG en 2017.

>> Toutes les infos du mercato en direct

S'il n'a aucune certitude sur son futur club, l'ex-diplomate russe sait parfaitement que le Real Madrid a des chances de le recruter l'été prochain. "C’est le club de ses rêves d’enfant. Il n’en a jamais fait un mystère. Peu importe la décision qu’il prendra, il y aura des gens pour et d’autres contre. Je suis sûr d’une chose : il fera le bon choix en plein accord avec ses parents. Ils gèrent sa carrière de manière exemplaire", appuie Vasilyev, convaincu que Mbappé est aujourd'hui le meilleur joueur au monde.

Le meilleur joueur au monde pour Vasilyev

"Il fait la différence à chaque match. Il a encore une marge de progression et ira tout en haut", assure-t-il. Encore bluffant cette saison, avec 26 buts et 17 passes décisives en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues, Mbappé sera libre à la fin de la saison. Ces derniers jours, la presse espagnole s'est enflammée en annonçant que sa signature au Real était sur le point d'être bouclée. Avec une belle prime à la signature comprise entre 60 et 80 millions d'euros, et un salaire annuel net qui pourrait atteindre les 25 millions d'euros.

Comme expliqué par RMC Sport, sa prolongation est devenu l’enjeu numéro un du PSG. Ce qui est certain, c'est que le joueur souhaite évoluer dans un projet fort. En ce sens, le naufrage en Ligue des champions face au Real n'est pas le meilleur exemple qui soit. Même si cet échec collectif ne devrait pas faire pencher la balance catégoriquement vers un départ.