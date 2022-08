Mercato: Nantes accélère, avec Ganago en approche et la piste Kakuta relancée

A deux jours de la fin du mercato, Nantes accélère et est en passe de boucler l'arrivée d'Ignatius Ganago, l'attaquant du RC Lens. La piste menant à son actuel coéquipier Gaël Kakuta a aussi été relancée. Un milieu de terrain et un défenseur central sont aussi espérés.

Une victoire et la résolution du cas Ludovic Blas ont calmé Antoine Kombouaré. Le technicien kanak semblait surtout préoccupé ce mardi par les nombreux blessés dans son groupe. Mais du côté du mercato, les souhaits le coach nantais, qui a clamé haut et fort ces derniers jours sa volonté d'avoir des renforts, semblent se confirmer.

Deux dossiers avancés il y a quinze jours avaient été stoppés pendant les tensions entre Kombouaré et son président Waldemar Kita. L'arrivée de Gaël Kakuta, priorité de l'entraîneur des Canaris, semblait abandonnée il y a quinze jours avant d'être relancée cette semaine.

Le dossier Ganago en passe d'être bouclé

Gaël Kakuta, qui se trouve dans sa dernirèe année de contrat avec Lens, arriverait, si le deal est bouclé, en doublure de Ludovic Blas. Il se rapprocherait ainsi de sa famille qui réside désormais en Vendée depuis un cambriolage pendant le match face à Monaco en février.

En cas de signature à Nantes, Gaël Kakuta devrait être accompagné d'un de ses partenaires nordistes, Ignatius Ganago, qui était également ciblé il y a quelques semaines. Le dossier du Camerounais de 23 ans est en passe d'être bouclé. Les Canaris vont donc se parer de sang et or pour retrouver la Coupe d'Europe la semaine prochaine. En attendant l'arrivée de deux autres joueurs, espérés par l'entraîneur nantais: un milieu de terrain et un défenseur central.