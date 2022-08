Affaire Pogba: "Cela me dégoûte", le coup de gueule de Kombouaré qui compte sur Deschamps pour aider Paul Pogba

Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Nantes, a pris la défense de Paul Pogba, qui se retrouve au coeur d'une étrange affaire révélée le week-end dernier.

Paul Pogba se retrouve depuis plusieurs jours au cœur d'une rocambolesque et sombre affaire qui fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Le milieu de terrain de la Juventus et international français a été la cible de menaces et de tentatives d'extorsion se chiffrant en millions d'euros.

"Cela me dégoûte, a réagi l'entraîneur de Nantes, Antoine Kombouaré, interrogé en conférence de presse. Pour tous les joueurs de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, le premier cercle comme on dit: les agents, les conseillers... Vous n'imaginez pas la pression qu'ils subissent les mecs. Je plains Paul, tous les joueurs de foot. Je fais ce métier depuis 40 ans, et j'en vois les évolutions. Les familles sont de plus en plus présentes dans les discussions. C'est très dur pour eux (les joueurs), donc on essaie de les protéger. Mais on ne sait pas tout. Il y a tellement de vautours quand vous gagnez autant d'argent. C’est à lui de régler ça, d'être suffisamment costaud. Je pense qu'il a la stature pour ça. C'est à lui de revenir fort sur le terrain pour postuler. Je pense que Didier (Deschamps) va l’aider. S'il peut l'aider, il l'aidera."

Selon des sources proches de l’enquête, en mars 2022, Paul Pogba, qui se trouvait en France pour y disputer des matchs avec les Bleus, a été conduit dans un appartement en banlieue parisienne après qu’il soit entré en contact avec d’anciennes fréquentations dans le cadre d’une visite dans son ancien quartier à Roissy-en-Brie. Deux individus cagoulés et armés sont alors sortis d’une pièce de l’appartement et l’ont braqué avec un M16 et un fusil d’assaut. En raison du non-paiement des 13 millions d’euros exigés par ces hommes, Pogba se serait vu contraint d’accepter la présence en permanence à ses côtés d’un dénommé Babacar.

Extorsion, maraboutage... les différents volets d'une drôle d'affaire

En avril 2022, il aurait remis 100.000 euros à cet individu. Par ailleurs, les personnes à l’origine de cette extorsion auraient en leur possession une clé usb dont ils prétendent qu’elle contient une vidéo sur l’affaire. Ce n’est qu’un volet de cette affaire qui en comporte plusieurs. Car celle-ci a démarré samedi dernier avec la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo où l’un des frères aînés de Paul Pogba, Mathias, annonce vouloir faire prochainement de grandes révélations au sujet de son petit frère. "Tout cela risque d'être explosif", conclut-il, sans plus de précisions sur la nature de ses "révélations".

Mathias Pogba a publié bien d’autres messages depuis, en réaction aux publications d'informations dans les médias. "Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise", indiquait dimanche l'avocat du joueur de la Juve, précisant que "les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois". Ce que les faits ont confirmé par la suite. Paul Pogba a bien été entendu par les enquêteurs de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO). Plus surprenant, le nom de Kylian Mbappé est cité dans cette affaire.

Paul Pogba s’en est justement expliqué lors de son audition devant les enquêteurs. Ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de jeter un sort à l’attaquant du PSG. Ce que Paul Pogba dément. Mathias Pogba a profité de ces révélations pour prendre Kylian Mbappé à témoin. "Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie."