Mercato: Newcastle a fait une grosse offre à l'OL pour Guimaraes

Newcastle a formulé ce mardi une offre d'environ 36 millions d'euros à l'OL pour le transfert de Bruno Guimarães lors du mercato hivernal. Selon les informations de RMC Sport, le milieu brésilien bénéficierait d'une belle revalorisation salariale en signant avec le club anglais.

Deux ans et puis s'en va? Arrivé à l'OL en janvier 2020 pour près de 20 millions d'euros, Bruno Guimarães pourrait quitter le club rhodanien lors du mercato hivernal. Selon les informations de RMC Sport, Newcastle a proposé un joli chèque de 36 millions d'euros au club rhodanien pour son milieu brésilien.

Cadre de l'équipe entraînée par Peter Bosz cette saison avec 25 apparitions toutes compétitions confondues, Bruno Guimarães a notamment réussi à délivrer six passes décisives en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Salaire quadruplé pour Bruno Guimarães?

Au-delà de la belle plus value réalisée par les Gones en cas de vente du néo-international brésilien (trois sélections), le joueur bénéficierait d'une belle revalorisation salariale en signant en Premier League. Toujours selon les éléments de RMC Sport, Bruno Guimarães quadruplerait son salaire en signant chez les Magpies pendant le mois de janvier.

En attendant de savoir si l'OL va donner suite à cette proposition et si l'ancien joueur de l'Athletico Paranaense est prêt à rejoindre la Premier League, Newcastle semble bel et bien décidé à sortir le chéquier pendant le mercato. 18e du classement après une première moitié de saison ratée, le club a été racheté par le fonds souverain d'Arabie saoudite cet automne.

Newcastle face à la concurrence d'Arsenal

Avec des moyens financiers quasi illimités, les Magpies ont déjà recruté Chris Wood et Kieran Trippier en provenance de Burnley et de l'Atlético de Madrid. L'équipe entraînée par Eddie Howe pourrait aussi enregistrer les arrivées en prêt de Jesse Lingard et Dele Alli avant de finaliser le recrutement de Bruno Guimarães.

Toutefois, rien n'est acté pour le Brésilien de l'OL. Et pour cause, Arsenal s’est aussi placé sur le milieu des Gones en raison des difficultés pour boucler le dossier Arthur. Une dernière semaine du mercato hivernal intense est à prévoir pour l’OL et le Brésilien.